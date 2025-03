Especialista alerta para vícios que afetaram Rafael Cardoso: 'Uma compulsão leva a outra'

O ator Rafael Cardoso falou sobre os vícios que desenvolveu e como eles contribuíram para ele enfrentar problemas financeiros

O ator Rafael Cardoso (39) se envolveu em polêmicas ao se separar da ex-mulher, a influencer Mari Bridi (40), com quem teve dois filhos. Durante entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record, ele surpreendeu ao confessar que luta contra os os vícios em drogas, álcool e sexo , que foram alguns dos motivos que levaram ao fim do casamento com a ex. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveiraavalia o caso do artista.

O ator admitiu que possui vícios em drogas e álcool e está em tratamento. Porém, ele está falido. "Gastei todo o meu dinheiro em droga, besteira, em álcool, em erros de investimento", disse Rafael Cardoso.

Segundo a psicóloga Letícia de Oliveira, é preciso estar em alerta, pois uma compulsão pode levar a pessoa a desenvolver outra. A especialista menciona que esta atitude de Rafael Cardoso em buscar ajuda é o primeiro passo para a melhora do quadro.

"Ele assumindo o vício por sexo, por drogas, álcool, tudo isso mostra que ele já estava num desequilíbrio. Uma compulsão leva a outra compulsão. É bem comum uma pessoa que é viciada em sexo, estar associada a droga, associada a bebida", explica.

Cardoso relembrou que passou por momentos difíceis desde que encerrou seu casamento, onde se envolveu em uma série de polêmicas e declarou. "Totalmente desestabilizado emocionalmente. Já estava desistindo, depressivo, excesso de uso de droga, de tudo". A psicológa avalia a fala do ator.

"Ele conseguiu assumir essa responsabilidade e o assumir é o primeiro passo para poder se tratar e reconstruir a vida após divórcio. Eu imagino que ele já tenha apresentado esses sinais de compulsão e de desequilíbrio durante o fim do casamento. E que faz muito sentido ter sido o gatilho para o fim do casamento e para o começo de vários outros problemas que ele teve depois de se separar", finaliza a psicóloga Letícia de Oliveira ao avaliar o caso do ator Rafael Cardoso.

