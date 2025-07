Especialista alerta para os riscos da doença que vitimou Mabel Calzolari: ‘Pode causar paralisia’

Atriz Mabel Calzolari faleceu em 2021 após diagnóstico de aracnoidite torácica, uma doença rara associada a procedimentos invasivos

A atriz Mabel Calzolari morreu aos 21 anos em junho de 2021, vítima de uma doença rara chamada aracnoidite torácica. O diagnóstico veio em 2019, pouco tempo depois de uma raquianestesia durante o parto do único filho.

Para entender os fatores de risco do diagnóstico, CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna. De acordo com o especialista, procedimentos invasivos estão entre as principais causas.

"Até o momento, não existe clara associação genética com a aracnoidite torácica, sendo predominantes os fatores ambientais ou circunstanciais, como procedimentos invasivos prévios, histórico de traumas na coluna ou episódios infecciosos", diz.

"Os sintomas mais comuns incluem dor crônica intensa e contínua na região torácica das costas, frequentemente descrita como queimação ou choque, além de formigamento, fraqueza, sensação alterada ou redução de sensibilidade no tórax e abdome superior", complementa o especialista.

Porceban explica que a aracnoidite torácica é rara e grave, o que pode provocar até perda dos movimentos. De imediato, a qualidade de vida do paciente é afetada devido aos sintomas alarmantes e significativos.

"Dependendo da gravidade e extensão da inflamação, a aracnoidite torácica pode comprometer as funções motoras, causando desde fraqueza muscular até, em casos extremos, uma possível paralisia parcial ou completa dos membros inferiores", afirma.

"Os impactos na qualidade de vida são significativos. A dor crônica pode interferir intensamente nas atividades diárias, sono, mobilidade, saúde emocional e mental, muitas vezes levando à redução da autonomia e a alterações importantes na vida social e profissional do paciente", complementa.

Quais são as opções de tratamento disponíveis hoje?



O tratamento envolve principalmente o controle dos sintomas, utilizando medicamentos para dor neuropática, anti-inflamatórios, fisioterapia especializada, intervenções anestésicas minimamente invasivas para controle da dor e, em casos selecionados, procedimentos cirúrgicos de descompressão ou neuroestimulação.

Mabel deixou o filho Nicolas, na época com 1 ano e 11 meses, fruto do relacionamento que teve com o também ator João Fernandes (26). Na época em que esteve doente e internada, famosos chegaram a mobilizar os fãs para conseguir doações para custear os gastos médicos.