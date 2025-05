Especialista alerta para o ‘adoecimento das relações’ após caso de Benício Huck: ‘Preocupante’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira analisa caso de Benício Huck e critica resolução de conflitos por indiretas e postagens públicas

A recente exposição de Benício Huck (17), filho de Luciano Huck (53) e Angélica (51), na internet, após um desentendimento entre sua namorada, Duda Guerra (15), e algumas amigas, chamou atenção não apenas pelo nome famoso envolvido, mas também pelo modo como conflitos adolescentes têm sido tratados publicamente. O episódio viralizou após publicações enigmáticas da jovem e respostas nas redes sociais, que deixaram seguidores especulando sobre brigas e términos.

A situação reacende uma discussão importante: a crescente dificuldade de jovens — e até mesmo adultos — em resolver problemas de forma direta e madura. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira, especialista em comportamento e saúde emocional, ressalta que esse tipo de exposição escancara uma tendência preocupante.

“Acho que quem tem rede social acompanhou um pouco dos problemas aí, da ‘treta teen’, que aconteceu com a namorada do filho da Angélica, do Benício. E aí a gente fica se perguntando, claro, além da questão das pessoas famosas, mas a maneira como os adolescentes hoje resolvem seus problemas de uma maneira muito acovardada, que é dando um recado na rede social, para uma outra pessoa, para chegar até a outra pessoa e expor”, observa a especialista.

Letícia destaca que esse tipo de comportamento revela uma falta de repertório emocional e habilidade de enfrentamento direto. “No primeiro momento, é uma covardia, uma falta de repertório, de resolução de problemas direto. E eu venho percebendo isso nos jovens, mas alguns adultos também sofrem dessa falta de capacidade — até diria — de uma certa covardia”, completa.

Segundo ela, esse fenômeno não se limita a adolescentes famosos. A comunicação via redes, aplicativos e indiretas tem substituído diálogos francos, o que compromete a construção de relações saudáveis. “Quantas relações não terminam agora por WhatsApp, por direct? Quantas indiretas não são dadas? Quantas conversas que poderiam e deveriam ser feitas pessoalmente acabam sendo feitas indiretamente e online?”, questiona.

A psicóloga chama atenção para o impacto psicológico desse comportamento, classificando-o como um adoecimento das relações e da comunicação. “Isso é extremamente preocupante, porque como que fica quando essas pessoas têm que resolver os problemas cara a cara? Qual que é o nível de repertório delas? Elas não ficam preparadas, porque ali, com o filtro, cancelando mensagem, você tem um certo controle — que na vida real a gente não tem", salienta.

Para Letícia, o desafio é construir um ambiente emocional mais saudável para que os jovens desenvolvam habilidades reais de diálogo, enfrentamento e resolução de conflitos — sem filtros e likes, mas com verdade, empatia e maturidade.

FIM DO RELACIONAMENTO

Após indícios de crise no relacionamento, Benício Huck não está mais com a influenciadora Duda Guerra. A crise foi alimentada por outros sinais, como a jovem aparecendo, primeiro sem, e depois com aliança, na última quinta-feira, 8.

Segundo fontes do portal LeoDias, a decisão de Benício de encerrar o relacionamento teria sido influenciada pela grande exposição da briga entre Duda e outros influenciadores, o que não agradou o jovem.

POLÊMICA ENTRE OS INFLUENCIADORES

Com a repercussão da polêmica, os influenciadores envolvidos passaram a usar as redes sociais para dar suas versões da história. Além deles, as mães de alguns adolescentes também se manifestaram, compartilhando seus pontos de vista sobre os acontecimentos.

Um dos episódios que ganharam destaque foi quando Duda demonstrou ciúmes após Antonella Braga (16), também influenciadora, pedir para seguir Benício Huck no 'dix'.

