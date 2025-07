Especialista faz alerta sobre desabafo de filha de Leonardo: 'Está na mente'

Jéssica Costa, filha de Leonardo, fez um desabafo após engordar; em conversa com a CARAS, Bruna Abrão, psicanalista, alertou para o desabafo

Filha do sertanejo Leonardo(61), a influenciadora Jéssica Beatriz Costa (31), desabafou em junho com seus seguidores ao revelar que ganhou 10kg após ter eliminado 30kg. Ela compartilhou o sentimento de frustração e a luta constante com a balança: "É nítido pelo meu rosto, que está redondo. Mas vocês vão ver, vou perder [esses quilos]. E é isso. Deixar registrado para vocês e para mim para eu poder lembrar. Tô desesperada. Emagreço rápido porque sou muito 8 ou 80. Ou eu estou comendo nada, ou estou comendo o mundo." A CARAS Brasil conversou com a psicanalista Bruna Abrão, especialista em neuroemagrecimento, que fez um alerta para a fala da influenciadora.

Segundo a especialista, o que acontece com Jéssica é o retrato de uma relação emocional que ainda não foi curada: “Quando a mulher diz que é 8 ou 80, geralmente ela está tentando controlar a comida na 'raça', sem olhar para o que de fato está por trás do comportamento. A raiz não está no prato. Está na mente.”

Bruna explicou que, nesses casos, a comida vira válvula de escape. A mulher se impõe uma rotina super rígida, cheia de regras e proibições. Mas, como não existe equilíbrio emocional, essa rigidez logo cansa: “Esse ciclo de exagero e punição é um dos principais sinais da fome emocional. A mulher não come porque está com fome. Ela come para tentar aliviar algo interno. E quando percebe, já está presa no mesmo padrão de sempre : exagera, se culpa, se restringe… e recomeça. Só que esse recomeço nunca é leve. É pesado. É exigente e cheio de autocrítica.”

Emocional

Jéssica também chamou a atenção quando falou que estava "desesperada". Bruna Abrão pontua: “Enquanto o emocional estiver desregulado, o corpo vai responder. Quando você come para fugir da frustração, da solidão, da ansiedade ou do medo de fracassar… a comida vira anestesia. Só que, como toda anestesia, o efeito passa. E o vazio volta .”

Por fim, a especialista em neuroemagrecimento também comenta que a solução pode não estar em um planejamento que envolva restrições, mas na construção do relacionamento com os alimentos: “ Não é sobre nunca mais comer um doce. É sobre aprender a não usar a comida como válvula de escape. É sobre entender o que te leva a exagerar. Isso é reeducação emocional. E é aí que o emagrecimento definitivo acontece.”

