Especialista alerta para condição de Vivi Wanderley: 'Fator de Risco'

Vivi Wanderley mostrou recentemente que sofreu ao acordar com os dentes quebrados devido ao bruxismo. A cantora foi ao dentista e falou nas redes sociais: "Já consertei meu dente, só queria mostrar o tanto que estava engraçado por causa do bruxismo". Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Renata Horn falou sobre a condição e formas de tratamento.

Segundo a especialista, é considerado uma atividade que o corpo realiza durante o sono e alertou que, atualmente, é considerado uma atividade e não um distúrbio: "O bruxismo é uma atividade repetitiva dos músculos da mandíbula que pode ocorrer tanto durante o sono quanto em vigília. Atualmente, ele é considerado um comportamento motor e não mais um distúrbio. S ua causa é multifatorial, podendo estar relacionada ao estresse, ansiedade, distúrbios do sono, consumo de cafeína, álcool, medicamentos ou até alterações no sistema nervoso central. Ele pode representar um fator de risco, de proteção ou ser neutro, a depender do paciente e das condições associadas" , explica.

Por que os dentes quebraram?

Horn também acrescenta que o bruxismo acontece de forma mais intensa durante o sono - sendo até mesmo involuntários. A quebra do dente acontece por forças as estruturas: "Durante o sono, episódios de bruxismo podem ser intensos e involuntários, com força suficiente para causar desgaste ou até fraturas nos dentes, especialmente em casos com reabilitações estéticas, como as lentes de contato dentais que Vivi usa. O ranger repetido ou o apertamento por longos períodos provoca sobrecarga mecânica nas estruturas dentárias, o que explica o fato de ela ter acordado com os dentes danificados ", pontua.

Como é o tratamento do bruxismo?

Ao final, Renata fala sobre o tratamento da condição e dos meios que se podem utilizar para evitar que casos como os de Vivi aconteçam, principalmente durante a fase do sono: "Como o bruxismo não é um distúrbio, mas um comportamento, o foco do tratamento é manejar suas consequências. O uso de placas oclusais rígidas é a medida mais comum para proteger os dentes durante o sono. Também pode ser necessário controlar fatores emocionais com abordagens multidisciplinares, melhorar a qualidade do sono e reabilitar os dentes danificados. O tratamento só é indicado quando há prejuízos funcionais, estéticos ou dor associada, como no caso da Vivi. "

