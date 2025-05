Especialista alerta para casos de violência obstétrica como o de Juliana Didone: ‘Vai muito além’

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em cuidados com recém-nascidos, comenta o caso de Juliana Didone durante parto

A atriz Juliana Didone (40) é uma das vozes que têm ajudado a dar visibilidade ao tema violência obstétrica. Em 2018, durante o nascimento de sua filha Liz (6), ela viveu uma experiência traumática. Planejava um parto humanizado, cercada por uma equipe de confiança, mas se viu sozinha, exausta, com sua vontade ignorada. Foi submetida ao uso forçado de um extrator a vácuo (“kiwi”), enquanto sua dor e seus pedidos por uma cesariana foram desconsiderados. A filha nasceu com ferimentos na cabeça, e a artista, emocionalmente devastada, enfrentou um puerpério ainda mais desafiador.

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos, ressalta que quando se fala em violência obstétrica, o imaginário coletivo muitas vezes associa esse termo a agressões físicas durante o parto. “No entanto, esse tipo de violência vai muito além: envolve negligência, desrespeito, procedimentos sem consentimento, abuso psicológico e desumanização. O parto violento é um trauma que se prolonga muito além da sala de parto, afetando, inclusive, a amamentação”, salienta.

De acordo com a especialista, entre os capítulos mais dolorosos dessa história, estava a amamentação. “Juliana contou em entrevistas que teve dificuldades em estabelecer o vínculo com a filha logo após o parto. Não conseguia se olhar no espelho, não queria falar sobre o parto, não queria nem lembrar. E isso impactou diretamente na amamentação. O que aconteceu com Juliana é algo que observamos com frequência”, fala.

“Mulheres que sofrem violência obstétrica têm maiores chances de desenvolver depressão pós-parto, transtornos de ansiedade e dificuldade para criar um vínculo afetivo imediato com o bebê. Tudo isso pode interferir na produção de leite, na disposição emocional para amamentar e na persistência diante das dificuldades naturais do aleitamento”, completa Alessandra.

Ainda segundo a fisioterapeuta, além disso, o corpo da mulher, ao passar por um parto traumático, muitas vezes não responde como o esperado fisiologicamente. “O estresse pode inibir a liberação de ocitocina, hormônio essencial para a ejeção do leite materno. E se o início da amamentação é prejudicado, a mulher pode enfrentar dores, insegurança, e um sentimento de fracasso”, pontua.

Um dos fatores mais cruéis da violência obstétrica é que, muitas vezes, as mulheres não conseguem identificar de imediato que foram vítimas. “Elas se culpam, duvidam de seus sentimentos e se calam. E isso interfere diretamente em sua autoconfiança como mãe, inclusive no ato de amamentar. Em muitos casos, leva ao desmame precoce”, frisa Alessandra. “A violência obstétrica é um problema estrutural, desde os serviços públicos até clínicas particulares. Humanizar o parto, e o pós parto, não é um luxo, é um direito”, emenda.

Para a especialista, o caso da atriz Juliana Didone é um alerta. “Um chamado para olharmos com mais atenção para a forma como tratamos as mulheres no momento mais vulnerável de suas vidas. Porque amamentar não é só alimentar, é amar, é cuidar, é confiar. E nenhuma mulher deveria precisar reconstruir tudo isso a partir de um trauma”, finaliza.

