Especialista alerta consequências de acidente de filha de Virginia Fonseca: 'Trauma'

No último domingo (18), Maria Flor, filha de Virginia Fonseca, foi encaminhada às pressas ao dentista após sofrer um acidente em casa e entortar o dente

No último domingo (18), Virginia Fonseca (26) chocou os fãs ao contar que Maria Flor, sua filha de apenas dois anos, sofreu um acidente doméstico. A filha da influenciadora digital bateu os dentes em uma mesa e precisou ser encaminhada às pressas para o dentista. Em seus Stories do Instagram, a empresária mostrou a pequena com uma contenção nos dentes e um raio-x mostrando como os dentes ficaram após o ocorrido.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Campolongo fala sobre as consequências de acidentes como os da filha de Virginia Fonseca: "O traumatismo dento-alveolar, como é chamado tecnicamente o acidente que Maria Flor sofreu, envolve os dentes e o osso onde eles estão presos, chamado de osso alveolar. Existem vários níveis de comprometimento devido ao trauma, o mais leve seria quando há somente um ferimento da gengiva que pode ser controlado com uma compressão local por 15 minutos, utilizando uma gaze".

"Porém, em casos de comprometimento do dente, o tratamento necessita ser realizado por um profissional. Dentro deste, podemos ter uma mobilidade, deslocamento, fratura ou avulsão dentária. Cada uma destas alterações exige um tipo de tratamento. No caso de mobilidade, será necessária uma imobilização do dente (contenção) feita com fio de aço e resina odontológica", destaca.

"Quando existe um deslocamento, o dentista necessita recolocar o dente na posição correta e então fazer uma contenção. Em ambos os casos, esta contenção deve ficar por no mínimo 30 dias, porém o dentista deve acompanhar a evolução da cicatrização", acrescenta.

O dentista ainda aponta que o tratamento odontológico recebido por Maria Flor foi correto, mas que ainda há a necessidade de aguardar a cicatrização dos tecidos locais e avaliar se não terá perda de osso ao redor do dente, comprometendo a sustentação dele. "Caso isso aconteça, a remoção do dente de leite é indicada para não comprometer o dente permanente. Se a cicatrização ocorrer dentro da normalidade, não vai existir nenhuma restrição", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Maria Flor, filha de Virginia Fonseca, sofre acidente doméstico: 'Bateu'