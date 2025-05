Especialista alerta cinco sinais do quadro de Wesley Safadão: 'Pode atingir qualquer pessoa'

Wesley Safadão recordou período depressivo e episódio em que apagou em cima do palco; à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica quadro

No início do mês de maio, Wesley Safadão (36) relembrou, em entrevista ao programa Conversa com Bial (Globo) como a carga intensa de apresentações no começo de sua carreira comprometeu seu equilíbiro emocional. O cantor precisou interromper as atividades em 2023 para cuidar da saúde mental, após perceber que enfrentava um quadro perigoso.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que o quadro que Wesley Safadão enfrentou, o burnout, é um estado de esgotamento físico, emocional e mental , causado por estresse crônico especialmente relacionado ao trabalho.

"Ele não escolhe profissão ou status; pode atingir qualquer pessoa que esteja submetida a pressões constantes sem períodos adequados de descanso. No caso de Wesley, a rotina intensa de shows e compromissos o levou a um ponto de colapso, evidenciado por episódios de ansiedade e pensamentos negativos."

Leia também: Médica explica como prevenir diagnóstico de Wesley Safadão: 'Vida desregrada'

A especialista explica que é importante identificar o quadro e buscar ajuda profissional para que ele não se repita. Para isso, existem alguns sinais mais comuns que podem ser vistos. Abaixo, Guntovitch lista cinco deles, confira:

Cansaço extremo;

Insônia;

Irritabilidade;

Dificuldade de concentração;

Sensação de ineficácia.

Para prevenir o quadro, a psicanalista afirma que é fundamental estabelecer limites entre o trabalho e a vida pessoal, garantindo momentos de lazer e descanso. Além disso, é importante buscar apoio emocional e, se necessário, ajuda profissional.

"Psicoterapia não é apenas para 'remediar', mas especialmente para previnir e ajudar que se evite chegar a este ponto. Exercícios físicos, sono adequado, mindfullness, meditação, comunicação assertiva, autoconhecimento, e autopercepção são ferramentas importantes."

Wesley Safadão chegou a passar mal durante uma apresentação em Minas Gerais, e o fato o obrigou a suspender os compromissos profissionais. Depois do episódio, o músico contou que fez tratamento medicamentoso e com psicólogo, e então passou a ter clareza do que estava acontecendo.

Ele passou três meses sem cantar após o diagnóstico de ansiedade e burnout, e, após retornar aos palcos, passou a buscar uma vida mais equilibrada. Hoje, ele readaptou sua agenda para atuar apenas entre segunda e quinta-feira, passando assim mais tempo com a família.

"A atitude de Wesley ao buscar terapia e reorganizar sua agenda é um exemplo positivo de como enfrentar e superar o burnout", diz. "Isso mostra que, independentemente do sucesso, todos precisamos cuidar da nossa saúde mental e reconhecer nossos limites."

Leia mais em: Wesley Safadão se emociona ao ver filha soltando a voz e tocando piano: 'Coisa linda'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WESLEY SAFADÃO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: