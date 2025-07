Especialista alerta Bruna Biancardi por saída 11 dias pós-cesárea: 'Está fragilizada'

A especialista Alessandra Paula avalia ida de Bruna Biancardi ao estádio após 11 dias do parto e faz alerta sobre riscos à saúde

A influenciadora Bruna Biancardi deu à luz sua segunda filha com Neymar Jr., Mel, no dia 5 de julho. Mas, apenas 11 dias após o parto, ela já apareceu publicamente no estádio da Vila Belmiro, ao lado do jogador, durante o jogo entre Santos e Flamengo. A rápida retomada das atividades gerou críticas nas redes sociais e levantou um debate: é saudável sair tão cedo após uma cesariana?

A fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados no pós-parto, avaliou a situação em entrevista à CARAS Brasil. Ela fez um alerta importante sobre os cuidados nas primeiras semanas após o nascimento, principalmente em casos de cesariana.

“Mesmo com a alta hospitalar, o corpo da mulher ainda está em pleno processo de cicatrização , tanto interna quanto externa. Nas primeiras semanas, é fundamental respeitar os sinais do corpo: evitar esforços, pegar peso ou caminhar longas distâncias. Se houver necessidade de sair com filhos pequenos, o ideal é que ela tenha apoio, um carrinho para o bebê, alguém que a ajude com o mais velho, e pausas frequentes para descanso. O uso de roupas confortáveis e a atenção à ferida operatória também são essenciais”, diz a especialista.

Técnicas que ajudam na recuperação da cesárea

A médica também destacou que há maneiras seguras de acelerar a recuperação, desde que feitas com acompanhamento profissional:

“Algumas técnicas podem auxiliar muito na recuperação. O taping funcional e o uso de laser de baixa intensidade são exemplos. Eles ajudam a reduzir o inchaço, prevenir seromas e melhorar a cicatrização. Em geral, o uso de taping e laser pode ser iniciado ainda na maternidade. Após a alta, eu gosto da abordagem com essas terapias associadas ao ultrassom terapêutico, que ajuda na reabsorção de líquidos, acelerando o processo cicatricial, evitando a famosa lombadinha acima da incisão cirúrgica.”

Sobre a drenagem linfática, ela faz um alerta importante: “Importante lembrar que drenagem linfática deve aguardar o fechamento completo da ferida (por volta dos 30 dias após o parto) e ser realizada por profissional capacitado.”

Técnica de taping usada por Alessandra Paula - Arquivo pessoal

Bruna Biancardi pós-parto: riscos de carregar peso

Outro ponto crítico levantado por Alessandra Paula é o ato de carregar crianças de colo logo após a cesariana. No caso de Bruna, que também tem uma filha mais velha, a atenção deve ser redobrada:

“Sim, há risco. A musculatura abdominal ainda está fragilizada e há pontos internos em processo de cicatrização. Pegar peso nos primeiros dias pode levar à dor, sangramentos, abertura de pontos internos e até formação de hérnias ou seromas. Para mães com filhos maiores, a orientação é pedir ajuda sempre que possível. Explicar à criança que a mamãe precisa de um ‘tempo de recuperação’ e buscar formas de manter o vínculo sem carregar no colo, como sentar-se no sofá com a criança próxima, ajuda muito nesse período.”