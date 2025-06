Especialista alerta após influenciadora Vivi acordar com dente quebrado: 'Risco aumenta'

A dentista Denize Peruzzo conversou com a CARAS Brasil e analisou a situação da influenciadora Vivi Wanderley, que acordou com o dente quebrado

A influenciadora e cantora Vivi Wanderleysurpreendeu os seguidores ao relatar que acordou com dentes quebrados após uma noite de sono. A causa? O bruxismo, distúrbio que provoca o ranger involuntário dos dentes, especialmente enquanto a pessoa dorme. Com isso, Vivi acabou perdendo algumas de suas lentes de contato dentais e acendeu um alerta sobre os perigos da condição. Mas o que torna o bruxismo tão perigoso, principalmente para quem usa lentes dentais?

Para entender as implicações do caso, a CARAS Brasil conversou com a dentista Denize Peruzzo, que esclareceu os principais riscos e cuidados relacionados à condição.

Lentes dentais estão em risco com o bruxismo?

Segundo Denize, as lentes dentais têm um risco alto: "Ranger ou apertar os dentes durante o sono, algo que acontece de forma inconsciente, pode gerar uma força tão intensa que compromete até estruturas resistentes como as lentes de contato. Essas lâminas ultrafinas de cerâmica são excelentes para transformar sorrisos, mas exigem alguns pré-requisitos: o principal deles é o controle funcional da mordida. Sem isso, o risco de fratura, descolamento e até danos à estrutura natural do dente aumenta consideravelmente", afirma.

O uso da placa protetora — ou placa miorrelaxante — costuma ser recomendado para casos de bruxismo. E, de acordo com a especialista, ela não é um item opcional.

"Em casos de bruxismo, é necessário associar a placa miorrelaxante noturna. Ela não é apenas um 'acessório', mas um recurso clínico indispensável para proteger dentes e lentes da pressão exercida pelos músculos mastigatórios durante o sono. Fabricada sob medida, a placa redistribui essa força e atua como uma barreira física que evita o atrito entre as arcadas. O uso contínuo, principalmente em quem já apresenta sinais de desgaste ou tem diagnóstico de bruxismo, é uma das formas mais eficazes de preservar o sorriso, natural ou não", explica.

Quando situações como a de Vivi acontecem, agir rápido é fundamental: "No caso de fraturas como a da Vivi, o ideal é buscar atendimento imediato para restaurar a estética com peças provisórias e, em seguida, investigar a causa funcional do problema. Em muitos casos, o tratamento pode incluir até mesmo a aplicação de toxina botulínica em músculos da mastigação, como o masséter, para reduzir a força da mordida e aliviar a sobrecarga nas estruturas dentais", afirma Denize.

E os cuidados?

A dentista reforça que o tratamento não deve ser apenas corretivo, mas também preventivo e funcional.

"Somente após esse controle funcional é que se deve partir para a reabilitação definitiva com novas lentes, sempre respeitando a oclusão, os hábitos do paciente e a indicação precisa do material restaurador. Procedimentos bem-feitos não começam na escolha do produto, mas na avaliação global do paciente", completa.

Leia também: VIVI sobre nova fase na carreira: 'Sou uma artista plural, inquieta e aberta ao novo'