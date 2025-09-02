CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Especialista alerta após caso de Camila Moura: 'Dietas muito restritivas são o maior erro'
Bem-estar e Saúde / Entenda!

Especialista alerta após caso de Camila Moura: 'Dietas muito restritivas são o maior erro'

Em entrevista à CARAS Brasil, médico faz alerta inesperado sobre emagrecimento rápido de Camila Moura e suas consequências de perder cerca de 40 kg

Dr. João Branco
por Dr. João Branco

Publicado em 02/09/2025, às 22h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Camila Moura - Reprodução/Instagram
Camila Moura - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Camila Moura surpreendeu os fãs ao revelar que perdeu cerca de 40 kg. O processo de emagrecimento, que ela descreve como desafiador e transformador, trouxe mudanças profundas em sua rotina.

Ex-participante de A Fazenda 16, Camila ressaltou que a transformação não tem apenas caráter estético. “Aprendi que não se trata apenas de perder peso, e sim de me colocar em primeiro lugar”, afirmou. Durante essa jornada, ela também descobriu que tem endometriose, condição que exigiu tratamento contínuo e reforçou ainda mais sua dedicação ao bem-estar.

Mas afinal, esse emagrecimento é saudável? Para entender os riscos e cuidados, a CARAS Brasil conversou com o médico João Branco, especialista em performance física e emagrecimento.

Emagrecimento com acompanhamento médico

Segundo João Branco, começar qualquer processo de perda de peso exige avaliação profissional: “Primeiramente, a gente pode afirmar que o tratamento da obesidade é multifatorial. O mais eficaz é a mudança de hábitos e estilo de vida, mas existem outras abordagens que podemos fazer, como, por exemplo, a tirzepatida, que é uma medicação usada para quem tem tendência ou predisposição à diabetes e também está sendo muito utilizada para evitar algum tipo de compulsão alimentar”, explicou.

O especialista reforça que a medicação deve ser vista como complemento. “Depois de uma grande perda de peso com mudança de estilo de vida e hábitos, pode ser usada essa medicação como complemento. Mas é sempre importante afirmar que existem múltiplos pontos para agir na obesidade, não um em detrimento do outro e não um retirando a importância do outro. Isso é importante frisar”, destacou.

Erros comuns ao tentar emagrecer rápido

Apesar do desejo de resultados imediatos, João Branco alerta que atalhos podem comprometer a saúde: “O maior erro, sem dúvida, são as dietas muito restritivas, o uso de medicações sem orientação médica e, principalmente, não fazer atividade física”, afirmou.

Leia também: Ex-A Fazenda Camila Moura fala sobre emagrecimento após perder 40 kg

Ele também destacou os riscos da pressa: “A perda de peso muito rápida não é sustentada e pode fazer com que a pessoa tenha perda de massa muscular. A pessoa que emagrece perdendo massa muscular não emagrece promovendo saúde. Não é algo saudável e isso precisa ser frisado”, alertou.

Como identificar um emagrecimento saudável

O médico explica que os sinais de um processo equilibrado vão além da balança: “Principalmente pelos exames disponíveis de antropometria, avaliando percentual de gordura. O emagrecimento eficaz é aquele que reduz percentual de gordura e não de massa muscular. Além disso, é fundamental avaliar índices de colesterol, índices inflamatórios e marcadores de predisposição à diabetes”, esclareceu.

De acordo com ele, os exames são determinantes para identificar se o corpo está reagindo bem: “Se esses índices não melhoram durante o emagrecimento, como, por exemplo, a glicemia — que é o açúcar no sangue — não baixa, hormônios de estresse como cortisol ou hormônios em uma pessoa saudável, como estrogênio e progesterona na mulher e, principalmente, testosterona no homem, não se equilibram, então esse emagrecimento não está sendo saudável”, explicou.

O especialista concluiu com um alerta: “Nesse caso, o corpo está sendo colocado em uma situação de estresse metabólico muito acima do esperado, o que não promove saúde”.

Camila Moura
Camila Moura
Camila Moura

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dr. João Branco

Dr. João Branco é médico com 20 anos de experiência em atendimento ambulatorial nas áreas de emagrecimento e performance física. Possui mais de 10 mil atendimentos registrados e atua com base no acompanhamento clínico de pacientes e atletas. Participa da formação de atletas de alto rendimento em modalidades como MMA, Futebol, Vôlei de Praia, Jiu Jitsu, Natação e Triathlon. Também atua em cursos de formação da Polícia Civil – CORE, voltados para combatentes de linha de frente. É membro da AACE (American Association of Clinical Endocrinologists – nº 13247) e professor convidado na pós-graduação da ABRIESP em Medicina do Envelhecimento Saudável. Integra o corpo técnico da Clínica HE Performance, no Rio de Janeiro.  CRM-RJ 52.75572-9.

emagrecimentocamila moura

Leia também

Entenda!

Princesa Charlotte - Reprodução/Getty Images

Princesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'

SAIBA OPÇÕES DE TRATAMENTO

Rafael Brito demonstrava amor pelo MasterChef - Foto: Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre doença que tirou a vida do integrante do MasterChef, final acontece hoje

Entenda!

Influenciadora Kendra Hilty usou IA para terapia - Reprodução/Tiktok

É possível fazer terapia com IA? Psiquiatra alerta: 'Pode ter custo emocional altíssimo'

ENTENDA

Viih Tube revelou que a filha não quer usar roupas que não sejam fantasias - Foto: Reprodução/Instagram @viihtube

Médica chama a atenção para dilema de Viih Tube com a filha: 'Muito comum'

Cuidados

Ivete Sangalo chama a atenção com marmita - Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo chama a atenção ao revelar como é a sua marmita

ENTENDA

Tiago Abravanel revelou que o respeito vem em primeiro lugar - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Tiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'

Últimas notícias

Camila MouraEspecialista alerta após caso de Camila Moura: 'Dietas muito restritivas são o maior erro'
Ana Paula Siebert, Rafaella Justus e Ticiane PinheiroAna Paula Siebert fala sobre possível mudança de Rafaella Justus
Princesa CharlottePrincesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
Wanessa Camargo e Luan PereiraWanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella
César TralliSaiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional
Clara BuarqueClara Buarque relembra medo da exposição na infância
Príncipe William e Kate MiddletonO jantar de reconciliação do Príncipe William e Kate Middleton; Entenda
Kayky Brito e Bruno De LucaKayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação
William BonnerSalário de William Bonner deve diminuir após mudança radical. Saiba o motivo
Gil do Vigor vai comandar o Mais Você nas férias de Ana Maria BragaGil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade