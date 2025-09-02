Especialista alerta após caso de Camila Moura: 'Dietas muito restritivas são o maior erro'

Em entrevista à CARAS Brasil, médico faz alerta inesperado sobre emagrecimento rápido de Camila Moura e suas consequências de perder cerca de 40 kg

A influenciadora digital Camila Moura surpreendeu os fãs ao revelar que perdeu cerca de 40 kg. O processo de emagrecimento, que ela descreve como desafiador e transformador, trouxe mudanças profundas em sua rotina.

Ex-participante de A Fazenda 16, Camila ressaltou que a transformação não tem apenas caráter estético. “Aprendi que não se trata apenas de perder peso, e sim de me colocar em primeiro lugar”, afirmou. Durante essa jornada, ela também descobriu que tem endometriose, condição que exigiu tratamento contínuo e reforçou ainda mais sua dedicação ao bem-estar.

Mas afinal, esse emagrecimento é saudável? Para entender os riscos e cuidados, a CARAS Brasil conversou com o médico João Branco, especialista em performance física e emagrecimento.

Emagrecimento com acompanhamento médico

Segundo João Branco, começar qualquer processo de perda de peso exige avaliação profissional: “Primeiramente, a gente pode afirmar que o tratamento da obesidade é multifatorial. O mais eficaz é a mudança de hábitos e estilo de vida, mas existem outras abordagens que podemos fazer, como, por exemplo, a tirzepatida, que é uma medicação usada para quem tem tendência ou predisposição à diabetes e também está sendo muito utilizada para evitar algum tipo de compulsão alimentar”, explicou.

O especialista reforça que a medicação deve ser vista como complemento. “Depois de uma grande perda de peso com mudança de estilo de vida e hábitos, pode ser usada essa medicação como complemento. Mas é sempre importante afirmar que existem múltiplos pontos para agir na obesidade, não um em detrimento do outro e não um retirando a importância do outro. Isso é importante frisar”, destacou.

Erros comuns ao tentar emagrecer rápido

Apesar do desejo de resultados imediatos, João Branco alerta que atalhos podem comprometer a saúde: “O maior erro, sem dúvida, são as dietas muito restritivas, o uso de medicações sem orientação médica e, principalmente, não fazer atividade física”, afirmou.

Ele também destacou os riscos da pressa: “A perda de peso muito rápida não é sustentada e pode fazer com que a pessoa tenha perda de massa muscular. A pessoa que emagrece perdendo massa muscular não emagrece promovendo saúde. Não é algo saudável e isso precisa ser frisado”, alertou.

Como identificar um emagrecimento saudável

O médico explica que os sinais de um processo equilibrado vão além da balança: “Principalmente pelos exames disponíveis de antropometria, avaliando percentual de gordura. O emagrecimento eficaz é aquele que reduz percentual de gordura e não de massa muscular. Além disso, é fundamental avaliar índices de colesterol, índices inflamatórios e marcadores de predisposição à diabetes”, esclareceu.

De acordo com ele, os exames são determinantes para identificar se o corpo está reagindo bem: “Se esses índices não melhoram durante o emagrecimento, como, por exemplo, a glicemia — que é o açúcar no sangue — não baixa, hormônios de estresse como cortisol ou hormônios em uma pessoa saudável, como estrogênio e progesterona na mulher e, principalmente, testosterona no homem, não se equilibram, então esse emagrecimento não está sendo saudável”, explicou.

O especialista concluiu com um alerta: “Nesse caso, o corpo está sendo colocado em uma situação de estresse metabólico muito acima do esperado, o que não promove saúde”.

