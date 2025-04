Equipe emite comunicado sobre recuperação de Thais Carla após cirurgia

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla realizou uma cirurgia bariátrica nesta segunda-feira, 28, em um hospital em Salvador, na Bahia

A dançarina e influenciadora digital Thais Carla realizou uma cirurgia bariátrica nesta segunda-feira, 28, em um hospital em Salvador, na Bahia. Agora, a equipe da artista compartilhou um comunicado agradecendo a todas as pessoas que mandaram mensagens de apoio e também explicando que ela deve passar um tempo longe das redes sociais enquanto se recupera.

"Passando aqui em nome da Thais para agradecer o imenso carinho que ela tem recebido. Como muitos já viram, ela realizou uma cirurgia bariátrica recentemente, um passo importante em sua jornada. No momento, ela está focada em sua recuperação e, por orientação médica, ainda não está mexendo no celular ou nas redes sociais" , iniciou o comunicado.

"Mesmo assim, ela soube de toda a repercussão, das mensagens lindas, da torcida e do respeito que recebeu e ficou profundamente emocionada e feliz com tanto amor. Aos poucos, ela vai retomar a rotina e compartilhar esse novo capítulo com vocês. Até lá, seguimos por aqui, com gratidão e carinho por todo apoio", concluiu a equipe.

Equipe de Thais Carla posta comunicado após cirurgia — Foto: Reprodução/Instagram

Por que Thais Carla fez a bariátrica?

Em um depoimento no Portal Leo Dias, Thais Carla contou sobre a decisão de realizar o procedimento."Eu tomei a decisão de fazer a cirurgia porque estou vivendo uma nova fase da minha vida. Eu já mostrei que um corpo fora dos padrões pode ocupar todos os espaços: dancei, desfilei, fui amada, construí uma família linda, realizei meus sonhos e ajudei a recuperar a autoestima de milhares de mulheres", disse ela.

E completou: "Fui a primeira pessoa no país a vencer um processo por gordofobia e abri muitas portas para outras pessoas gordas acreditarem que também podem. Tudo isso sendo quem eu era, do jeito que eu era. E agora, escolhi me permitir viver novas possibilidades — com a mesma coragem, com o mesmo amor próprio, com o mesmo propósito. Essa nova fase é uma continuação da minha história, não uma negação dela. Eu sigo sendo exemplo, sigo sendo resistência, sigo sendo eu".

