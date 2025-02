Entenda o que foi feito na cirurgia de Preta Gil: ‘Reconstrução'

Preta Gil ficou 3 dias em coma após cirurgia de 21 horas. Programa Fantástico revela detalhes do que foi feito no corpo da cantora

Na noite deste domingo, 16, uma reportagem do programa Fantástico, sobre a saúde de Preta Gil trouxe novos detalhes sobre a cirurgia que ela realizou em dezembro de 2024. A cantora luta contra o câncer há dois anos e teve alta hospitalar há menos de uma semana depois de 55 dias internada por causa de uma cirurgia de 21 horas. Saiba o que foi feito no corpo dela durante o procedimento:

A cirurgia que durou 21 horas teve vários objetivos. O primeiro deles foi remover seis novos focos de tumores que foram identificados pelos médicos no segundo semestre de 2024. Os focos de tumores eram: 4 deles no peritônio, que é a membrana que reveste o aparelho digestivo, e 2 no sistema linfático.

O segundo objetivo dos médicos envolveu a remoção de um bloco do aparelho digestivo, parte do sistema linfático e fizeram a reconstrução do ureter e de um pedaço da bexiga . Por fim, os médicos ainda colocaram a bolsa de colostomia definitiva no abdômen dela.

Depois da cirurgia, Preta Gil ficou 3 dias em coma induzido para se recuperar e também precisou de transfusões de sangue contra a anemia.

A cantora luta contra o câncer há dois anos. O primeiro tumor dela foi diagnosticado no reto. Ela passou pela cirurgia de remoção do tumor e também de parte do reto.

Tratamento de Preta Gil não chegou ao fim

Ainda no Fantástico, da Globo, a cantora Preta Gil contou que ainda fará mais um tratamento contra o câncer em Nova York, Estados Unidos, a partir de abril. "Em abril eu parto para nova york para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, qeu estão em fases nova de estudo. Eu tenho que tratar a ferida operatória, fazer minha fisioterapia, me fortalecer", declarou.

Então, ela revelou o que os médicos dizem de sua recuperação. "Atualmente eles só sabem me parabenizar por eu ter passado por essa cirurgia. Não é todo mundo que consegue, não é todo corpo que aguenta. Eles são muito otimistas de que vou ficar bem para a próxima etapa. A gente tem uma próxima etapa, não acabou o tratamento", afirmou.

A cantora ainda disse que toma remédios em seu dia a dia, mas não fará mais quimioterapia. "Quimio não, mas remédios do tratamento, remédios paliativos para as dores que eu sinto, vitaminas. Eu pedi para os meus médicos que no final dessas duas semanas, quando tirar os pontos, que eu possa ir para salvador, para dar um mergulho no mar, comer um acarajé, sentir o gostinho de dendê, fazer meu próprio ano novo, ir na igreja de Bomfim, ir na igreja de Santa Dulce", afirmou.

Por fim, ela disse: "Vou me fortalecer em casa, daqui a pouco posso voltar ao Rio de janeiro, vou a Salvador, depois eu volto e vou para Nova York".

