Médico explica preenchimento que acabou com o namoro de Marcello Novaes

Namoro de Marcello Novaes teria acabado por conta de preenchimento nos glúteos da namorada; médico explica riscos e como é feita a intervenção

A ex-namorada de Marcello Novaes, de 62 anos, a influencer Saory Cardoso, de 29, deu o que falar nesta quinta-feira, 17, ao dizer que seu relacionamento com o ator havia acabado por conta de um preenchimento no glúteo . Com a foto do antes e depois da região em sua rede social, a modelo chamou a atenção com o procedimento. Afinal, como ele é feito e existem riscos?

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o cirurgião plástico Dr. Tarik Nassif explicou como é realizada a intervenção no bumbum. O médico contou que atualmente o preenchimento no glúteo pode ser feito de três formas e comentou qual delas apresenta o resultado mais natural e seguro. Confira na entrevista a seguir!

Como é feito o preenchimento no glúteo?

"Basicamente hoje são três formas de preenchimento, que é o enxerto de gordura, o ácido hialurônico, o PMMA . O enxerto de gordura a gente pega a gordura resultante da lipoaspiração, reintroduz no glúteo, dessa gordura o organismo absorve em torno de 15% a 30%, em compensação aproximadamente 70% acaba sendo integrado no organismo . O ácido hialurônico ele é feito com seringas, injetado no subcutâneo, é um composto que tem no nosso próprio organismo, então, ele é reabsorvido, tem uma duração em torno de um a dois anos . E tem o PMMA, que é um composto que não é absorvido, então, em decorrência disso acaba gerando um risco maior no organismo, pois, não dá para ser retirado, a não ser com cirurgia."

Dá para reverter o preenchimento no glúteo?

"Se o preenchimento for com gordura, para retirar essa gordura só realizando uma nova lipoaspiração, quando ele é feito com ácido hialurônico é possível reverter, tem uma enzima chamada hialuronidase, que quebra esse ácido injetável e o PMMA não é possível reverter".

Quais os riscos do preenchimento no bumbum?

"Os riscos do preenchimento com enxerto de gordura no glúteo é de infecção, necrose da gordura, de formar cisto, de embolia gordurosa, por isso, que essa gordura é sempre injetada no subcutâneo, não é injetada dentro do músculo, porque o músculo é mais vascularizado. O risco do ácido hialurônico é também de infecção, de acabar introduzindo o ácido dentro de algum vaso, podendo dar necrose na região ou uma embulia vascular. O PMMA várias complicações, como não é um composto que não é absorvível, pode fazer granuloma, abscesso, infecção e assim por diante".

Qual procedimento para o glúteo é o mais indicado?

"Pela nossa prática, experiência e resultados, são ótimos resultados e poucas complicações, costumamos indicar lipoenxertia, que é a própria gordura da paciente, como é um composto da própria paciente, com menos chance de rejeição, complicação, infecção e dá um volume, uma forma adequada para o glúteo. Obviamente, que se a paciente é uma paciente magra, não tem uma quantidade suficiente de gordura para fazer uma lipoenxertia aí parte-se para outros procedimentos como a utilização de ácido hialurônico".

Saory Cardoso mostra preenchimento que acabou com seu namoro com Marcello Novaes

Após três anos de namoro, Marcello Novaes, de 62 anos, e a influencer Saory Cardoso, de 29, não estão mais juntos. Depois do ator revelar que está solteiro, a modelo resolveu se pronunciar em sua rede social nesta quinta-feira, 17, contando que o famoso colocou um ponto final na relação por conta de um procedimento nos glúteos que ela fez nos últimos dias.

No dia 22 de março, a influenciadora digital compartilhou um antes e depois de seu bumbum, exibindo como ficou a região depois da "harmonização". Na publicação, a loira se mostrou contente com o resultado e comentou que considerou o resultado natural.

