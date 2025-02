Emocionado, Neguinho da Beija-Flor fala sobre doença e despedida da Sapucaí

O cantor e intérprete Neguinho da Beija-Flor revela momento marcante na Avenida após anunciar a sua aposentadoria em 2025

Neguinho da Beija-Flor, a voz oficial da agremiação azul e branca de Nilópolis desde 1976, decidiu revelar um momento marcante de sua trajetória na Maquês de Sapucaí , um de seus principais palcos em entrevista ao Samba na Gamboa, da TV Brasil, que será exibida neste domingo, 2, às 13h.

Na ocasião, o vencedor de 14 títulos com a escola, faz o último desfile como intérprete na Avenida no Carnaval 2025. O enredo homenageia Laíla, histórico carnavalesco identificado com a escola.

Emocionado, Neguinho da Beija-Flor comenta sobre o desfile de 2009, época em que enfrentava um câncer. "Eu pensei que fosse meu último ano na história do carnaval. Talvez eu tenha sido o único que passou pela Avenida com esse tipo de problema", recordou em meio às lágrimas.

Ainda em sua participação na atração, o veterano embalou obras autorais como Deusa da passarela, Malandro é malandro, mané é mané; Gamação danada; Malandro também chora e O campeão (meu time). Neguinho já foi gravado por Bezerra da Silva, Jair Rodrigues, Roberto Ribeiro, Diogo Nogueira e grupo Fundo de Quintal.

Suposto motivo para a saída de Neguinho do Carnaval

Em novembro do ano passado, o cantor Neguinho da Beija-Flor anunciou que vai se aposentar do carnaval em 2025. Com a notícia, posteriormente o Jornal Extra apontou o suposto motivo para a saída dele da agremiação.

De acordo com a publicação feita pelo jornal, uma fonte informou que o cantor não estaria se sentindo valorizado artisticamente e nem financeiramente pela agremiação. Com isso, ele optou por encerrar a parceria.

Em uma carta emocionante para a comunidade da Beija-Flor, o artista refletiu sobre tudo o que viveu na agremiação ao longo dos anos. Confira!

