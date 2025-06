Emagrecimento de Gominho reforça tema essencial: 'O ambiente interfere'

Ao mostrar sua jornada, Gominho mostrou ponto importante para um emagrecimento saudável; entenda a seguir o impacto da atitude

O influenciador digital Gominho (36) se tornou assunto ao mostrar sua jornada de emagrecimento na web, eliminando ao todo 53 kg. Além de se tornar uma inspiração para os fãs, o comunicador também reforçou a importância do acompanhamento médico ao longo do processo, tema essencial para quem busca emagrecer.

Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Marcelo Antonio Silva explica que o acompanhamento frequente em clínica, algo que Gominho destacou como parte de sua rotina, além do uso da medicação Mounjaro, também chamada de tirzepatida , é um ponto muito importante. "O ambiente interfere muito no comportamento."

"Estudos mostram que as idas à clínica ajudam não só a perder peso, mas principalmente a manter o peso perdido. Você se ambienta, recebe apoio, ajusta o que for preciso e segue com mais motivação", destaca o especialista em emagrecimento.

O médico também explica a importância do chamado conforto nutricional. "Comer com prazer é essencial. Não é preciso viver de salada e frango. A exceção não pode virar regra, mas também não precisa ser proibida. Quando a alimentação é equilibrada e prazerosa, o risco de reganho de peso diminui, e a relação com a comida melhora."

Por fim, o especialista destaca que a transformação de Gominho vai além do físico, mostrando uma escolha pela saúde e autocuidado. "Emagrecer com equilíbrio é possível. O segredo está em não desistir, mesmo que nem todos os dias sejam perfeitos. A constância vence —por isso a importância do acompanhamento médico."

A importância do acompanhamento médico no emagrecimento segundo o Ministério da Saúde

Além da constância e comprometimento, o acompanhamento médico é essencial para um emagrecimento saudável. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde enfatiza que o acompanhamento médico é essencial para um emagrecimento seguro e eficaz, especialmente devido ao uso inadequado de medicamentos para perda de peso.

Através do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério disponibiliza no Aplicativo Conecte SUS o programa Peso Saudável, que tem como objetivo informar a população sobre como prevenir o excesso de peso e incentivar um estilo de vida mais saudável.

QUEM É GOMINHO?

Nascido em Bangu, no Rio de Janeiro, Vinícius Gomes da Costa ficou nacionalmente conhecido como Gominho. Ele ganhou notoriedade ao participar do Muito+ (Band), programa de Adriane Galisteu (52), em 2012, participar da 6ª temporada do reality A Fazenda (Record) e por sua presença nas redes sociais. Recentemente, o comunicador se destacou ao pedir demissão para cuidar da amiga, Preta Gil (50), em meio ao tratamento contra o câncer.

