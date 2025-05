Em fase de recuperação, Miguel Falabella anuncia retorno aos palcos após cirurgia

Boas notícias! Após cirurgia de hérnia de disco, o ator Miguel Falabella já tem data para retornar aos palcos; saiba quando

Após ser submetido a uma cirurgia de hérnia de disco, Miguel Falabella já tem data para voltar aos palcos! Recuperando-se em casa, o ator segue realizando sessões de fisioterapia e se preparando para retomar seu papel no musical da Broadway Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum.

Segundo nota da assessoria à Quem, Miguel volta à cena no dia 22 de maio , para as semanas finais da temporada do espetáculo, que segue em cartaz até 8 de junho, em São Paulo. Enquanto isso, quem assume o desafio de viver o protagonista Pseudolus é Edgar Bustamante, cover oficial da montagem.

No último domingo, 4, Miguel agradeceu o carinho e as mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias. "Estou em casa, estou bem, caminhando devagarinho. Hoje já fiz fisioterapia. Recebi muitas mensagens de gente que teve essa dor e sabe o que é. Queria agradecer ao Dr. Davi por ter feito a cirurgia porque me devolveu o sorriso ao rosto", iniciou.

Na sequência, o ator contou que seguirá o tratamento com fisioterapia e repouso. "Agora tem o tempo de repouso, fisioterapia. Obrigada pelas boas vibrações, pois tenho certeza que ajudaram muito", disse ele.

A cirurgia de Miguel Falabella

O ator Miguel Falabella, de 68 anos, informou que passou por uma cirurgia na sexta-feira, 2, por causa de uma hérnia de disco. Em um vídeo, ele apareceu deitado na cama de um hospital e contou que aguarda para receber alta hospitalar em breve.

"Quero agradecer muito as milhares de mensagens que recebi de força, de carinho, de afeto. Vocês são especiais. Ontem eu já sabia, não quis falar, eu já sabia que eu ia me operar hoje, às 09h", disse ele.

E completou: "Realmente estava muito difícil, dor insuportável, me operei e o médico disse: 'Você vai ver, vai acordar sem dor.' Eu não acreditei, mas ele tinha razão. Sem dor, já acordei, já fui ao banheiro, eu estou andando. Esperando alta para ir para casa. Depois dou notícias. Muito obrigada, um beijo enorme, agora é fisioterapia e vida que segue.", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por miguelfalabellareal (@miguelfalabellareal)

Leia também:Médico alerta possíveis riscos caso Miguel Falabella não siga o pós-operatório: 'Fundamental'