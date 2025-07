Eliezer tem transformação física e especialista explica o segredo: 'É essencial'

Ex-BBB Eliezer compartilha mudança de hábitos nas redes sociais e psicanalista explica por que o equilíbrio funciona mais do que dietas restritivas

O ex-BBB Eliezer surpreendeu os seguidores ao mostrar o antes e depois de sua rotina de cuidados com o corpo e a saúde. Em um relato publicado em suas redes sociais, ele contou que a virada aconteceu após o nascimento da filha Lua, em maio de 2023. A chegada da pequena despertou nele o desejo de mudar não apenas o visual, mas também os hábitos e o estilo de vida.

“Minha virada de chave foi quando a Lua nasceu e meus peitos estavam igual de mulher por conta da ginecomastia. Operei, fiz a lipo e tirei. De lá pra cá, mudei a alimentação (mas como meus doces ainda), estabeleci uma rotina de treino e de sono, faço acompanhamento com meu médico e estou muito orgulhoso de mim, porque sou preguiçoso e gosto muito de comer (risos)”, compartilhou o influenciador.

A publicação viralizou e abriu espaço para uma reflexão importante: é possível mudar o corpo sem abrir mão do prazer? Segundo a psicanalista e especialista em neuroemagrecimento Bruna Abrão, em entrevista à CARAS Brasil, sim.

“Ele mostra que é possível emagrecer e melhorar a saúde sem cair em dietas radicais. Nosso cérebro rejeita restrições extremas, porque associa isso à punição. Quando a pessoa entende que pode comer o que gosta com consciência, a mudança se torna mais leve e, principalmente, mais duradoura”, explica a psicanalista.

Para Bruna, o segredo está na combinação entre prazer e estratégia. “Quando Eliezer diz que continua comendo doces e que se considera preguiçoso, ele está sendo honesto consigo mesmo. E isso é essencial no processo de transformação. Em vez de se forçar a ser alguém que não é, ele adaptou a rotina para algo que funciona na realidade dele.”

A especialista reforça ainda que a verdadeira mudança não acontece do dia para a noite, e nem precisa ser perfeita. “O importante é construir hábitos consistentes e manter uma relação saudável com a comida e com o próprio corpo. Mudar com leveza é muito mais eficaz do que viver em guerra com a balança.”

