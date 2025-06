Eliezer revela saúde de sua mãe que luta há 30 anos contra a depressão

Confira:

Eliezer compartilha mudanças com a chegada da paternidade

Na última terça-feira, 3, Eliezer refletiu sobre as transformações em sua vida com a chegada da paternidade. Casado com a ex-BBB Viih Tube, com quem tem dois filhos: Lua, de dois anos, e Ravi, de seis meses, ele desabafou:

"Gente é muito bizarro como a nossa vida se transforma, né? E às vezes ela se transforma de uma hora para a outra. Na minha vida, por exemplo, a maior transformação que vocês acompanharam foi a paternidade. Acho que até a Lua chegar eu não planejava minha vida, vivia como se hoje fosse meu último dia, nunca pensei no amanhã", iniciou. Veja!