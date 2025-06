Eliezer fala sobre procedimentos estéticos e médico explica: 'Pode gerar assimetrias'

O ex-BBB Eliezer desabafou sobre sua relação com harmonização facial e confessou ter tomado uma decisão envolvendo procedimentos estéticos

No começo do ano, Eliezer (35) revelou ao público o que o motivou a parar de vez com a harmonização facial . De acordo com o influenciador, ele decidiu retirar este procedimento estético ainda em 2023 e, atualmente, não faz mais nenhum . Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico.

Nas redes sociais, o companheiro de Viih Tube (24) confessou que fazia harmonização facial por conta da pressão dos internautas, que ofendiam sua aparência. Porém, após o nascimento de sua filha, Lua, Eliezer retirou a barba e sentiu que o rosto estava com um formato que não o agradava.

“Eu tirei tudo mesmo, tudo. Hoje o que dá volume no meu rosto na minha mandíbula é a minha barba. Sem barba eu fico com o rosto mais fino. Hoje em dia eu não faço nem botox, faço mais nada”, revelou o ex-BBB.

O que diz um cirurgião plástico?

Segundo o Dr. Marcelo Moreira, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma harmonização facil é um conjunto de procedimentos que visam realçar a beleza natural, equilibrar os traços e valorizar o contorno facial.

"As técnicas mais comuns incluem o uso de preenchedores com ácido hialurônico, toxina botulínica e bioestimuladores, sempre com planejamento individualizado". declara. O Dr. Marcelo Moreira responde se é possível retirar a harmonização facial.

"Se for usado ácido hialurônico, é possível reverter parcialmente com uma enzima chamada hialuronidase. Mas isso exige conhecimento técnico: se a aplicação anterior foi exagerada ou fora da anatomia ideal, a remoção pode gerar assimetrias ou flacidez temporária", avalia.

Apesar de raras as reações alérgicas, o especialista reforça alguns cuidados, pois a hialuronidase também está presente no veneno de abelhas e vespas. Por isso, quem tem histórico de alergia a picadas de insetos deve sempre informar o profissional antes do procedimento.

Dados que chamam a atenção

Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) apontou que houve um crescimento de 390% na procura por procedimentos estéticos em 2023, com a harmonização facial liderando a preferência do público. Apesar deste cenário, muitos famosos revelaram que removeram alguns procedimentos, ao que o Dr. Marcelo avalia.

"Muitos pacientes estão revendo decisões tomadas por impulso ou modismo. Existe hoje um movimento forte em direção à estética natural, ao autocuidado consciente e à valorização da autenticidade. Isso leva muitas pessoas a reverter procedimentos que já não representam quem são ou o que desejam hoje", finaliza o cirurgião plástico.

