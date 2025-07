Eliezer fala sobre a depressão da mãe e como a infância influencia a saúde mental

Entenda a relação entre experiências infantis e o desenvolvimento de transtornos depressivos, com explicações de especialistas

A relação entre a infância e a saúde mental é um tema delicado e fundamental para compreender transtornos como a depressão. O ex-BBB Eliezer compartilhou recentemente sua experiência ao falar sobre a depressão da mãe e refletiu sobre como essa condição afetou a dinâmica familiar e seu próprio desenvolvimento emocional.

Conviver com a doença mental de um familiar, especialmente da mãe, durante a infância pode deixar marcas profundas. Essa vivência pode influenciar diretamente a saúde emocional da criança e a forma como ela lida com seus próprios sentimentos ao longo da vida. É comum que crianças em ambientes onde a depressão está presente enfrentem insegurança, medo e até sentimentos de culpa, o que pode comprometer seu equilíbrio emocional.

De acordo com o psiquiatra Dr. Carlos Eduardo, crianças que crescem em lares onde há depressão podem apresentar sintomas semelhantes ou desenvolver outros transtornos relacionados, devido ao impacto emocional e à interpretação dessas experiências em suas vidas. O estresse constante e o ambiente emocional instável durante os primeiros anos de vida podem modificar o funcionamento cerebral, afetando a regulação do humor e aumentando o risco de depressão na fase adulta.

Por isso, é fundamental que famílias que enfrentam essa realidade busquem acompanhamento psicológico, tanto para o paciente quanto para os filhos. O apoio profissional ajuda a criar estratégias de enfrentamento, promove a resiliência emocional e favorece a construção de um ambiente mais saudável.

Eliezer destaca que falar sobre o assunto e buscar ajuda são passos importantes para romper o ciclo da doença. A conscientização sobre a depressão e o acolhimento familiar contribuem para diminuir o estigma e promover o bem-estar emocional de todos os envolvidos.

Especialistas recomendam que crianças e adolescentes expostos a esses contextos recebam atenção especial, com terapias que desenvolvam habilidades emocionais e fortaleçam a capacidade de lidar com as adversidades. Ambientes de apoio, empatia e escuta ativa são ferramentas essenciais para minimizar os impactos negativos da depressão familiar.

Compreender a influência da infância na saúde mental é investir no bem-estar das futuras gerações, garantindo que elas estejam mais preparadas para superar desafios emocionais e construir vidas equilibradas e saudáveis.

