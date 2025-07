Eliezer desabafa sobre relação entre infância e doença da mãe e médico explica: 'Referências'

No início deste mês, Eliezer chamou a atenção dos fãs nas redes sociais ao publicar um vídeo falando sobre o estado de saúde de sua mãe

No dia 1° de julho, Eliezer (35) usou suas redes sociais para desabafar com os fãs sobre o estado de saúde de sua mãe, Ana Beatriz. O influenciador digital se emocionou ao admitir que sente que negligenciou o diagnóstico de depressão. Em seus Stories do Instagram, o marido de Viih Tube (24) explicou que pode ter esquecido de parte dos acontecimentos em função dos problemas em sua infância.

"E quando eu penso em algumas coisas, de por que eu não queria ser pai, por que eu não queria ter família... Eu acho que tudo, as coisas que a gente vai vivendo, a gente acaba escolhendo esquecer algumas coisas, ou ignorar, porque aquilo faz mal, aquilo machuca a gente. Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, e o que eu lembro disso? Tudo é muito triste, é muito caótico, é muita confusão. Então, a minha referência de família era uma coisa tão triste, que eu acho que... enfim", disse.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que esses fatos podem ter influenciado o criador de conteúdo na forma de perceber a saúde mental de sua mãe. "Nossa percepção de mundo é moldada pelas experiências afetivas da infância e pelas referências emocionais que vivemos dentro de casa", destaca.

"Se a estrutura familiar era permeada por tristeza, silêncio emocional ou falta de acolhimento, é natural que esse ambiente tenha se tornado o 'normal' para ele. Nesse contexto, é mais difícil reconhecer a depressão como uma doença", acrescenta.

O psiquiatra ainda aponta que a tristeza passa a ser confundida com traço de personalidade, e o sofrimento da mãe, muitas vezes, se torna invisível, porque foi a única realidade afetiva que ele conheceu. "Só com o amadurecimento emocional e o distanciamento desse ambiente é que muitos filhos, como Eliezer, conseguem olhar para trás e perceber o quanto aquela dor era real… e negligenciada", finaliza sobre o caso do influenciador digital.

