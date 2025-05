Eliezer comenta doença viral que atingiu Viih Tube e seus filhos: 'Nem sabia'

Após Viih Tube conar que ela e os filhos foram diagnosticados com o vírus mão-pé-boca, Eliezer usou as redes sociais para comentar o diagnóstico

A influenciadora digital Viih Tube revelou nesta terça-feira, 6, que ela e os filhos, Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, adoeceram e foram diagnosticados com um vírus popularmente conhecido como mão-pé-boca. E o marido dela, o influenciador Eliezer, contou que não conhecia o vírus.

Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou um momento de cuidado com a família. "Hoje eu estou de enfermeiro de plantão. Viih, Lua e Ravi pegaram o vírus mão, pé, boca. Todo mundo meio arriado", escreveu, ao mostrar que levou sopa para a esposa.

Em seguida, confessou: "Não me pergunte que vírus é esse porque eu nem sabia que existia um vírus chamado 'mão, pé, boca'."

Mais cedo, Viih Tube desabafou sobre seu estado de saúde e contou que está em recuperação."Gente, e eu, a Lua e o Ravi que pegamos um vírus chamado mão-pé-boca. Ontem e hoje estou acabada, me recuperando. Mas já estou me sentindo um pouco melhor. Tive que desmarcar tudo do dia porque, se não, não vou recuperar".

O que é vírus mão-pé-boca?

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a doença mão-pé-boca é uma infecção viral que atinge principalmente crianças de até cinco anos, mas também pode afetar adultos. O nome vem dos sintomas característicos, como lesões ou erupções nas mãos, nos pés e na boca. Ainda não existe vacina contra a doença.

O tratamento é voltado apenas para o alívio dos sintomas, e o quadro costuma regredir espontaneamente após alguns dias. Para ajudar na recuperação, recomenda-se repouso, ingestão de líquidos e uma alimentação leve e equilibrada.

