Eliana desabafa sobre filho adolescente e psicóloga explica: 'Exige muita atenção'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame avalia a fala de Eliana e alerta para exposição dos adolescente nas redes sociais

Eliana (52) não esconde ninguém que é uma mãe muito presente na vida dos filhos: Arthur (13) e Manuella (7). No ano passado, durante um episódio do Saia Justa, GNT, a apresentadora estrela confessou que fica atenta com o filho, um adolescente, e o uso da internet. A celebridade contou que fica preocupada e, ao mesmo tempo, não quer invadir o espaço do menino. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame fala sobre o assunto.

À época, Eliana desabafou que sente necessidade de não invadir a privacidade do filho, mas que tem preocupação com a exposição do jovem às redes sociais: "Como é que faz realmente para gente dar uma olhadinha, sem ser invasivo? Por exemplo, o meu filho está com 13 anos de idade e eu quero saber o que ele está fazendo. Eu uma vez ou outra passo e olho, mas eu também quero respeitar o limite do meu filho. Mas quero protegê-lo. Como faz, qual é mágica?", afirmou a apresentadora.

A psicóloga Lilian Vendrame, especialista em psicologia e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, opina sobre adolescentes e redes sociais.

"Quem tem vínculo, tem acesso! Muito importante a Eliana ter colocado isso, porque é uma preocupação das mães estar ali atenta ao que está acontecendo com o filho sem invadir o espaço dele. [...] Exige muita atenção", afirma.

O ambiente que exige atenção

Um estudo da Universidade de Oxford, publicado em 2024, revelou que adolescentes que passam mais de três horas por dia nas redes têm 60% mais chances de desenvolver depressão. Por isso, a psicóloga alerta para o assunto.

"Ele [filho adolescente] precisa de privacidade, mas ainda mais da sua conexão. O segredo não é ficar vigiando, mas é cultivar um vínculo de confiança. É a presença, a pergunta curiosa, estar informado. E eu acho que isso não traz mágica, mas é uma estratégia muito pontual e que pode muito para os adolescentes", declara.

Abaixo, a psicóloga Lilian Vendrame lista algumas dicas para os pais ficarem atentos com os filhos nas redes sociais:

"A primeira estratégia é estar atenta olhando comportamentos, vestimentas e mudanças de humor"; "Fazer perguntas curiosas sem julgar! Para que você possa fazer perguntas curiosas sem julgar, você precisa entender um pouquinho mais sobre esse mundo das redes sociais, o tempo digital. Conhecer o que é um dix, esses vídeos que eles estão assistindo. Entender mais para que você possa fazer perguntas curiosas e abrir espaço para ele contar do ponto de vista dele"; "Se colocar sempre disponível para conversar. A presença, aquela presença que eu estou aqui. Na ideia de que quero continuar perto, mesmo eu entendendo que ele tá crescendo, eu estou na minha presença aqui, não invadindo o espaço dele", finaliza a psicóloga.

