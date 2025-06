Elba Ramalho desabafa sobre diagnóstico, e médico explica: 'Sinal de alerta'

Cantora Elba Ramalho recebeu diagnóstico em 2010 e desabafou sobre sua luta para superar doença

Elba Ramalho (73) descobriu um câncer de mama em 2010, após realizar exames de rotina. Com uma agenda de shows agitada, ela sempre levou uma vida saudável, com meditação e ioga. No entanto, o diagnóstico preocupante foi inevitável devido a outros fatores. Em outubro de 2013, ela desabafou sobre o problema de saúde, hoje já superado.

“Comecei a sentir minha voz mais grave, nasciam cabelos enormes na minha perna. Eu tinha um cisto, observava ele há seis anos, e ele começou a sofrer uma transformação. Foi uma infiltração de hormônio. Não estava cuidadosa naquele momento [com a vida saudável]. E estava vivendo uma relação conturbada, muito aflita”, contou durante o Encontro, da TV Globo.

Para entender como essa doença ocorre, CARAS Brasil entrevista o Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, que explica que o câncer de mama é o tipo de câncer de maior relevância entre as mulheres no Brasil e no mundo. "Apesar dos avanços no diagnóstico e no tratamento, ainda existem muitas dúvidas e mitos sobre a doença", alerta.

"A doença ocorre quando células da mama começam a se multiplicar de forma descontrolada. Isso é causado por uma alteração genética no DNA da célula. Aqui vale a explicação: todo câncer é genético, mas nem todo câncer é familiar (hereditário). Todos os cânceres são genéticos, pois têm origem em uma mutação genética no DNA de uma célula. A característica de ser hereditário significa que uma determinada mutação genética pode ser transmitida de pais para filhos", inicia.

"Todo câncer tem origem em uma mutação do DNA, mas isso não significa que essa mutação será transmitida de pais para filhos. A maioria dos casos é esporádica (90–95%), ou seja, sem uma relação hereditária. No entanto, cerca de 5% a 10% dos casos têm origem genética hereditária (mutações que são transmitidas de geração em geração) — especialmente em mulheres com mutações em genes como BRCA1, BRCA2 e TP53 (síndrome de Li-Fraumeni). Ter um histórico familiar importante de câncer de mama, ovário ou outros tumores pode ser um sinal de alerta", acrescenta.

O médico afirma que é importante seguir um estilo de vida saudável e monitorar a saúde como um todo, de forma frequente. Isso significa que, todo ano, é recomendado fazer check-up anual, principalmente mulheres a partir dos 40 anos.

"O diagnóstico precoce é o maior aliado na luta contra o câncer de mama. Quando detectado nas fases iniciais, as chances de cura ultrapassam 95%, especialmente quando diagnosticado abaixo de 2 centímetros e sem comprometimento de gânglios axilares. A mamografia anual, a partir dos 40 anos, é uma das ferramentas mais eficazes para identificar o tumor antes mesmo de ele ser palpável", diz.

Como funciona o tratamento?

O tratamento do câncer de mama, doença diagnosticada na cantora, é multidisciplinar e personalizado. Pode incluir cirurgia (como mastectomia ou cirurgia conservadora — essa é a cirurgia de escolha), quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, terapia-alvo e/ou imunoterapia, dependendo do tipo de tumor (nome) e do subtipo do tumor (sobrenome), associados aos dados do estágio da doença e ao perfil da paciente. "O objetivo é remover ou destruir as células cancerígenas e evitar que a doença retorne", finaliza.

