Elaine Mickely faz exames após sofrer acidente em viagem: 'Continua inchado'

Após sofrer acidente em viagem na Itália com César Filho, Elaine Mickely faz exames no Brasil para saber como está; veja

A esposa do apresentador César Filho, Elaine Mickely, fez exames nesta quinta-feira, 10, para saber como está seu tornozelo após torcê-lo durante a viagem que fez com o marido para a Itália nas últimas semanas.

Apesar de estar andando normalmente e subindo escadas, a famosa contou que ao colocar salto começou a sentir dor. Foi então que resolveu fazer radiografia e ressonância magnética para ver o que realmente aconteceu após torcer a região enquanto estava caminhando com o esposo na viagem e tropeçou em um buraco.

"Bora fazer ressonância magnética no tornozelo... Lembra que tive uma queda no meio da viagem? Pois é... Estou conseguindo anar e subir escada, mas apenas com sapato baixo... fui tentar colocar um salto ontem não consegui pisar no chão! O tornozelo continua inchado, por isso, melhor ver o que temos aqui, né?", mostrou que estava no médico.

Elaine Mickely ainda postou uma foto de como ficou o tornozelo após o acidente e alertou os seguidores sobre não ficarem mexendo no celular na rua. A ex-atriz global admitiu que seu erro foi não ter prestado atenção por onde estava andando, deixando passar um buraco desapercebido.

César Filho e Elaine Mickely renovam os votos na Itália

O apresentador César Filho e Elaine Mickely renovaram os votos em Sardenha, na Itália. Ao completarem 25 anos de casados, os pombinhos resolveram fazer uma cerimônia no cenário paradisíaco e com a benção dos filhos.

O mais novo, Luigi Cesar, foi o responsável pelo discurso do momento especial, ocorrido em um barco com a paisagem do mar e cel azuis. A mais velha, Luma Cesar, também participou do momento e celebrou o amor dos pais. Veja as fotos do momento aqui!