  Bem-estar e Saúde
  2. Eduardo Suplicy passa por cirurgia e explica a necessidade do procedimento
Bem-estar e Saúde / Cirurgia

Eduardo Suplicy passa por cirurgia e explica a necessidade do procedimento

O político Eduardo Suplicy foi operado nesta semana após ser internado com um mal-estar. Entenda qual foi o diagnóstico que o levou para a sala de cirurgia

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 19h27

Eduardo Suplicy
Eduardo Suplicy - Foto: Reprodução / Instagram

O político Eduardo Suplicy surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia nesta semana. Ele está internado em um hospital de Niterói, Rio de Janeiro, após sofrer um mal-estar.

Suplicy foi diagnosticado com arritmia cardíaca e precisou passar pela cirurgia para colocar um marca-passo no coração. O dispositivo vai ajudá-lo a ter uma constância nos batimentos cardíacos e melhor qualidade de vida.

Em um texto nas redes sociais, ele celebrou o sucesso do procedimento cirúrgico, que é pouco invasivo. "Meu coração foi renovado  com um implante de marca-passo. Fui surpreendido essa semana por um mal-estar e os médicos do Hospital Niterói D’Or identificaram uma arritmia no meu coração. O tratamento indicado foi o implante de marca-passo, um dispositivo eletrônico que detecta quando o coração bate devagar (bradicardia) ou em ritmo irregular e, passa e emitir impulsos elétricos para estimular o músculo cardíaco. O procedimento foi rápido e pouco invasivo com o implante de eletrodos dentro do coração e de um gerador que fica sob a pele, abaixo da clavícula para garantir que meu sangue seja bombeado de forma eficiente para todo o corpo", disse ele. 

E completou: "Fiz essa pequena cirurgia na 4ª feira, dia 27.08, e estou tendo uma excelente recuperação. Agradeço a todos os que me atenderam e cuidaram de mim, especialmente ao cardiologista Rafael Augusto Lethier Rangel, que fez o meu implante e me transmitiu todas as informações sobre esse procedimento que está me dando muita energia e bem-estar". 

O que é marca-passo?

De acordo com sites especializados, o marca-passo é um pequeno dispositivo eletrônico implantável que regula os batimentos cardíacos. Ele envia impulsos elétricos para manter o ritmo do coração dentro da normalidade, especialmente quando este bate devagar demais (bradicardia) ou de forma irregular.

Remissão de câncer 

O deputado estadual Eduardo Suplicy, diagnosticado com linfoma não Hodgkin em junho do ano passado, anunciou em novembro que realizou a última sessão de imunoterapia. Em seu Instagram, Eduardo compartilhou um vídeo a respeito do assunto momentos antes de seguir para o hospital. "Hoje eu estou muito feliz, porque estou indo para a última sessão de imunoterapia. Felizmente, o câncer acabou. Agradeço muito a atenção de todos os enfermeiros e médicos, que me trataram com muito carinho", declarou ele no registro.

Na legenda, Eduardo Suplicy reforçou a alegria em poder anunciar a cura da doença: "A caminho da última sessão de imunoterapia. Ainda não estou com alta, tenho uma caminhada para me fortalecer, mas posso dizer que venci o câncer! Viva a vida!", escreveu o deputado estadual.

Vale lembrar que o político só revelou publicamente o diagnóstico de câncer em outubro de 2024. A notícia foi divulgada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada por Suplicy em uma publicação no Instagram.

Doença degenerativa de Eduardo Suplicy

Em 2023, Eduardo Suplicy revelou que foi diagnosticado com Parkinson, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Em entrevista na coluna de Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que está com sintomas leves e o diagnóstico foi feito após consulta com seu geriatra.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

