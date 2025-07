Edu Guedes tem quadro de saúde atualizado e médica reforça: 'Atenção rigorosa'

Edu Guedes realizou uma cirurgia delicada após a descoberta de um tumor no pâncreas. A equipe do apresentador divulgou sobre sua recuperação

Edu Guedes (51) teve seu quadro de saúde atualizado na manhã da segunda-feira, 7, no 'Fica Com a Gente', programa da RedeTV!. O chef de cozinha passou por uma cirurgia delicada no último fim de semana para retirar um tumor no pâncreas . Agora, ele se recupera e segue evoluindo de forma positiva. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula.

Em um comunicado nesta terça-feira, 8, a equipe de Guedes contou que os médicos estão surpresos com a boa evolução dele. “ Edu Guedes passou uma ‘noite muito boa’ e segue em recuperação. Segundo os médicos, a evolução está sendo mais rápida que o esperado, mostrando a força que tem ”, informaram.

A apresentadora Ana Hickmann (44) também usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 7, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do marido. Sem entrar em muitos detalhes, ela informou: "Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações", disse.



Opinião Médica

A Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), é importante reforçar que estes sete dias após a cirurgia do apresentador exigem um acompanhamento médico e bastante atenção.

"A resposta positiva na recuperação pos cirurgica citada diz respeito a um estágio inicial, porém promissor, do tratamento do câncer de pâncreas. Para manter essa trajetória, é fundamental seguir um protocolo clínico rigoroso: internação com monitoramento, controle de dor, alimentação apropriada, prevenção de infecção e apoio emocional", declara.

Quais os cuidados com o apresentador?

Segundo a Dra. Giovana G. de Paula, apesar do avanço positivo que o apresentador apresenta em sua recuperação, os próximos dias exigem atenção e monitoramento. Abaixo, a especialista lista alguns cuidados com Edu Guedes nesta fase:

"Internação com monitoramento intensivo - Acompanhar sinais vitais na UTI por 24–72 horas é crucial para prevenir complicações como infecções, sangramentos e fístulas pancreáticas"; "Controle da dor e suporte respiratório - Uso de analgésicos, além de fisioterapia respiratória para evitar pneumonia e promover mobilidade adequada"; "Suporte nutricional especializado - Introdução gradual de dieta leve e fracionada. É provável a prescrição de enzimas pancreáticas, caso partes do órgão tenham sido removidas"; "Prevenção de infecções e cuidados com drenos - Higiene rigorosa e controle de sinais como febre ou alterações nos curativos são fundamentais"; "Apoio emocional e psicológico - A ansiedade durante o aguardamento dos resultados de biópsia e a possível quimioterapia faz com que suporte psicológico e do ambiente familiar (como o apoio público de Ana) sejam importantes";

