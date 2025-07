Edu Guedes recebe diagnóstico grave, passa por cirurgia, e médico alerta: 'É uma doença maligna'

Edu Guedes passou por uma cirurgia complexa e está internado em um hospital de São Paulo, sem previsão de alta.

O apresentador da RedeTV! Edu Guedes (51) passou por uma cirurgia complexa para a remoção de um câncer no pâncreas neste sábado, 5. Ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e não tem previsão de alta.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Elge Werneck Araujo Júnior, oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas Unidade Curitiba, que explica o diagnóstico do artista. Segundo o médico, trata-se de uma doença gravíssima e que pode levar à morte em casos descobertos tardiamente.

"O câncer de pâncreas é uma doença maligna originada no parênquima pancreático. Como todos os cânceres, essas células perdem as funções originais, passando a competir com as células normais, tendo capacidade de replicação muito acelerada e desordenada, além de poderem se disseminar (metastatizar). Inicialmente não há sintomas, mas com o passar do tempo, alguns podem surgir, mas tendem a ser inespecíficos. Destaque para dor abdominal em andar superior, fraqueza, perdas de apetite e de peso", explica.

O especialista conta que, à medida que a doença avança, os sintomas tendem a ser mais relevantes. "Fraqueza generalizada, perda de peso importante, associado a coloração amarelada da pele (icterícia) são os sintomas mais frequentes, embora não necessariamente aconteça em todos os pacientes", revela.

Algumas doenças entram como fatores de risco que mais aumentam as chances de desenvolver essa doença. Além disso, é importante não ignorar histórico familiar e sempre buscar um especialista para monitorar a saúde. Os fatores de risco são:

Idade avançada

⁠Histórico familiar de câncer de pâncreas

⁠Obesidade

⁠Tabagismo

⁠Pancreatite crônica

⁠Diabetes tipo 2, em especial aquelas mais duradouras

"Os diagnósticos normalmente acontecem após realização de exames ocasionais ou após a investigação de algum sintoma, já que não há orientações para realização de exames de rastreamento para o câncer de pâncreas", acrescenta.

O QUE LEVOU EDU GUEDES A PASSAR POR CIRURGIA?

Existem muitos tratamentos para o câncer de pâncreas. Isso é totalmente dependente do estadiamento e do tipo de tumor encontrado, além, é claro, das condições do paciente. Cirurgia e tratamento sistêmico à base de quimioterapia são as ferramentas mais utilizadas na abordagem do câncer pancreático.

"No caso da cirurgia, essa situação é bastante variável e depende da doença e do doente. A avaliação do médico assistente é fundamental nessa situação e só ele pode fazer a decisão correta. Mas, de uma forma geral, a cirurgia curativa é utilizada em fases iniciais buscando a cura, e quando em fases avançadas ela pode ser discutida no controle de sintomas locais. Mas repito: qualquer definição terapêutica depende de uma avaliação minuciosa e somente o médico assistente pode fazer essa decisão de forma precisa", conclui o médico.