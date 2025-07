Edu Guedes inicia fase de recuperação após cirurgia complexa no pâncreas

Chef e apresentador Edu Guedes passou por delicada cirurgia de seis horas para retirada de um tumor no pâncreas

Edu Guedes, de 51 anos, encontra-se em fase de recuperação após submeter-se, no sábado (5 de julho), a uma pancreatectomia robótica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento durou cerca de seis horas e foi conduzido pelo cirurgião oncológico Dr. Marcelo Bruno.

Segundo boletim médico, a cirurgia seguiu sem intercorrências, mas os próximos sete dias serão cruciais para avaliar possíveis complicações.

Descoberta do tumor: emergência e diagnóstico

Edu foi internado inicialmente para tratar cálculo renal. Durante os exames, os médicos identificaram um tumor no pâncreas, o que levou à decisão imediata pela cirurgia. A pancreatectomia robótica, técnica menos invasiva e com alta precisão, foi escolhida por reduzir o risco de complicações em um órgão tão sensível.

Recuperação de Edu Guedes

Na noite pós-cirúrgica, o chef manteve-se estável e evoluiu de forma positiva: " Cada dia é uma vitória ", afirmou sua equipe. Boletins médicos confirmam que ele permanece internado com monitoramento constante dos sistemas digestivo, renal e hepático.

O que esperar nos próximos dias

Especialistas alertam que o período entre 5 a 7 dias após a cirurgia é crítico: há riscos de fístulas pancreáticas, infecção, sangramento ou alterações na glicemia. A equipe médica avalia diariamente o funcionamento do sistema digestivo e propõe suporte nutricional e monitoramento endocrinológico.

"Não é o fim, mas um recomeço"

Em sua primeira declaração oficial, Edu Guedes transmitiu otimismo: " Esse não é o fim, mas sim um recomeço ". Sua esposa, Ana Hickmann, destacou a importância da fé e pediu orações, ressaltando que "a cura é uma certeza".

Atualização sobre o estado de saúde de Edu Guedes

Na manhã desta segunda-feira (7 de julho de 2025), o programa Fica com a Gente da RedeTV! divulgou que Edu Guedes passou bem a noite e segue internado em recuperação contínua. A assessoria destacou: "Passou bem à noite, segue em recuperação estável e evoluindo de forma positiva. Cada dia é uma vitória."

Silene Gonçalves, da RedeTV!, alertou que os próximos sete dias continuam sendo uma etapa delicada, essencial para acompanhar a retração de possíveis complicações no pós-operatório.

