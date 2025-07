Edu Guedes fala sobre cirurgia para remover câncer: ‘Recomeço'

Edu Guedes fala pela primeira vez sobre cirurgia para remover tumor do pâncreas. Saiba como ele descobriu a doença

O apresentador Edu Guedes falou pela primeira vez sobre a sua cirurgia para remover um câncer no pâncreas. O procedimento foi feito no último final de semana em São Paulo e ele deu uma breve declaração sobre a nova fase de sua vida.

Em um comunicado oficial da RedeTV!, o comunicador afirmou: “ Esse não é o fim, mas sim um recomeço ”.

A assessoria de imprensa do apresentador informou que os próximos sete dias serão bastante delicados para definir o sucesso do tratamento dele.

A descoberta do câncer

Edu Guedes descobriu o tumor por causa de uma infecção causada por um cálculo renal, que é popularmente conhecido como pedra nos rins. Ele fez uma cirurgia de emergência para remover o cálculo.

Pouco depois, ele passou por mais exames e os médicos descobriram o câncer no pâncreas. Então, ele foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para remover o tumor.

Entenda o câncer de pâncreas

O pâncreas é o órgão responsável por liberar enzimas que atuam na digestão e na produção de hormônios que ajudam a manter o açúcar do sangue controlado. Medindo cerca de 15 cm, ele é composto pelas seguintes partes: cabeça (lado direito), corpo (centro) e cauda (lado esquerdo).

Segundo o oncologista João Paulo Fogacci de Farias, o termo "câncer de pâncreas" engloba diversos tipos de tumores malignos. "O termo é usado de maneira genérica, contudo, ele se refere ao tipo mais comum da neoplasia - que se origina na parte exócrina do pâncreas - o adenocarcinoma, responsável por 90% dos casos. Já os demais tipos incluem casos mais raros, como os pancreatoblastomas e neuroendócrinos", explica. Saiba mais!

O relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana e Edu começaram a ser alvo de rumores de um possível romance no início de 2024, após serem vistos juntos em algumas viagens. Na época, ambos afirmavam que eram apenas amigos. No entanto, em março do mesmo ano, o casal assumiu publicamente o relacionamento.

Em vídeo compartilhado no YouTube, o casal recordou como se aproximou e que a iniciativa do encontro foi por parte do chef de cozinha. "Eu falei: 'Vamos jantar dia 18 [de dezembro]?", revelou Edu, e a loira confessou que quase não foi ao jantar e explicou o motivo.

"Estávamos eu, minha irmã, minha equipe de advogados desmontando uma série de coisa, e eu quase não fui. Mas aí eu falei: 'Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rir com meus amigos, quero começar a fazer tudo diferente'. E fui", revelou Ana.

Em junho de 2024, eles anunciaram o noivado. Já em maio deste ano, ela contou que eles já estavam casados. "Nós já casamos no civil. Já se separou? Sim, graças a Deus. Já casou no civil? Sim, graças a Deus. Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer”, declarou ela.