Edu Guedes e tumor no pâncreas: alerta médico para sinais silenciosos

Com a descoberta de um tumor pancreático após uma crise renal, o chef e apresentador Edu Guedes deu detalhes do seu quadro

O apresentador Edu Guedes (51) foi diagnosticado com tumor no pâncreas. O apresentador deu detalhes do seu quadro de saúde e relembrou que expeliu uma pedra do rim no final de abril , mas não procurou um médico, mesmo depois de ver sangue na urina. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista.

O caso de Edu Guedes acendeu uma discussão, pois o tumor de pâncreas costuma evoluir de forma silenciosa. Quando os primeiros sintomas aparecem, em geral, o tumor já está em estágio avançado. O apresentador descobriu investigando uma crise renal e, com isso, o tumor foi descoberto antes.

Sintomas que merecem atenção

Dor abdominal irradiando para as costas, típica do pâncreas;

Icterícia (pele e olhos amarelados), fezes gordurosas, perda de peso;

Emagrecimento sem causa aparente, sinal de evolução da doença;

Fatores de risco

Idade acima de 50 anos, histórico familiar, tabagismo, obesidade, excesso de álcool

O que fazer?

Atenção às queixas — dor nas costas, fraqueza, perda de peso, alterações na urina;

Exames complementares – ultrassom, tomografia, ressonância e marcadores tumorais (CA 19-9);

Equipe multidisciplinar – cirurgia, oncologia e nutrição integrados;

Tratamentos avançados – casos operáveis têm chance de cirurgia potencialmente curativa seguida de quimioterapia adjuvante;

Pesquisa clínica – terapias-alvo e imunoterapia estão em estudo e indicam futura melhora nas taxas de sobrevivência.

Acompanhamento o quanto antes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 10% a 15% da população mundial pode ter um episódio de cólica nefrética, que é a dor causada pela passagem do cálculo. Por isso, o Dr. Henrique Carrascosi reforça.

"É fundamental que o paciente, ao suspeitar de cálculos renais, realize exames de rotina para detecção precoce. A identificação da pedra no rim, em estágios iniciais, possibilita sua remoção antes que cause dor ou infecção, especialmente em casos em que se prevê a ocorrência de problemas. A prevenção é crucial", finaliza o nefrologista ao analisar o caso do apresentador Edu Guedes.

