Edu Guedes chora em vídeo e revela por que surpreendeu médico após cirurgia

Ao lado de Ana Hickmann, Edu Guedes chorou em vídeo para agradecer o carinho do público após cirurgia para retirada de tumor no pâncreas

O apresentador Edu Guedes gravou um vídeo visivelmente emocionado ao lado da esposa, Ana Hickmann. Ele agradeceu as inúmeras mensagens de apoio que recebeu após revelar estar enfrentando um câncer no pâncreas.

A gravação foi publicada no Instagram e no YouTube, e mostra o casal chorando com a repercussão solidária de fãs e amigos. Entre os nomes que enviaram mensagens estão Ivete Sangalo, João Kleber, Ana Maria Braga, Leão Lobo e Tom Cavalcante.

"Gravei esse vídeo com o coração muito grato. Me emocionei com cada mensagem que recebi. Obrigado por estarem comigo! Isso me fortalece mais do que vocês imaginam", escreveu Edu na legenda da publicação, reforçando a importância do carinho recebido neste momento difícil.

Cirurgia de emergência e surpresa de médico

Edu Guedes passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um tumor no pâncreas. O procedimento aconteceu enquanto ele tratava uma crise renal.

No vídeo, o apresentador afirmou que cada mensagem recebida teve um grande impacto: “Quis compartilhar esse vídeo, pois tenho me sentido muito especial. Cada palavra de carinho, força e apoio chegou aqui com muita intensidade e fez toda a diferença. Esse vídeo é uma forma de retribuir um pouco do que recebi. Vocês não fazem ideia do quanto tudo isso me fortalece!”

Após quatro cirurgias, Edu recebeu alta hospitalar no dia 11 de julho e está se recuperando em casa. A esposa, Ana Hickmann, tem sido fundamental nesse processo, segundo Edu.

Enquanto estava no hospital, ele contou que até seu médico ficou surpreso com sua rápida recuperação: "O médico virou para mim, a previsão para eu sair era 10 dias mais para frente, e ele falou: 'Da onde você está tirando essa força para melhorar tão rápido?'."

Edu respondeu que sua força veio de todo apoio que recebeu. "A Ana estava do meu lado e tem um videozinho dela dormindo, não dormindo na cama, porque ela dormia na cadeira do meu lado com o braço em cima de mim. Ela me dando força toda hora, minha família, minha filha, e por conta deles, e de todas essas mensagens", desabafou.

Ela ainda finalizou dizendo que, embora o tratamento seja difícil, ele segue otimista: "Quando você passa por um problema como esse, você não melhora de um dia para o outro. É muita coisa que eu ainda tenho que melhorar, tenho que passar, mas é sempre bom a gente pensar positivo."

