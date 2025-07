Edu Guedes aparece no hospital após diagnóstico de câncer: ‘Me curar’

Edu Guedes faz primeira aparição depois de ser diagnosticado com câncer no pâncreas e passar por cirurgia de seis horas: ‘Pareciam ser a pior coisa do mundo'

O apresentador Edu Guedes fez sua primeira aparição nas redes sociais após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. Ele passou os últimos dias internado em um hospital de São Paulo para passar por cirurgias para melhorar sua saúde.

Nesta quarta-feira, 9, o comunicador gravou um vídeo direto do quarto do hospital para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. Ele contou que está se recuperando e que as cirurgias foram um sucesso. Inclusive, Edu aproveitou para dar detalhes de como descobriu a doença e qual era o tamanho do tumor que removeu .

"Eu quero agradecer o amor, o carinho, as orações de todos vocês. Há duas semanas eu tive uma crise renal. Fui hospitalizado. No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal e eu tive que fazer uma cirurgia para a retirada da pedra. Ela tinha, aproximadamente, 1.6 cm. Ela não ia passar de jeito nenhum”, disse ele.

E completou: "Posteriormente, os exames detectaram inúmeros cálculos nos dois rins e um tumor de 2cm no pâncreas. Por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo, mais a investigação do doutor Joaquim salvaram a minha vida. A gente decidiu então fazer duas cirurgias para os rins estarem bons e fortes para uma cirurgia mais delicada. O Dr. Sidney, que é presidente do Hospital Albert Einstein, onde eu estou, que é filho do meu médico de infância, me indicou o Dr. Marcelo Bruno Rezende e ele e sua maravilhosa equipe decidiram me operar bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. A minha recuperação está sendo ótima. Hoje eu já estou no quarto ”.

Por fim, ele disse: "Eu mando esse vídeo não só para informar, mas para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que de alguma forma gostam de mim e do meu trabalho. Eu agradeço demais a Ana, a Maria, meus pais, por estarem ao meu lado, minha família e tantos amigos, e muitos brasileiros que eu não tinha ideia da dimensão e que gostam de mim. Eu tenho certeza que estou recebendo toda essa força para melhorar e me curar”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Descoberta do tumor: emergência e diagnóstico

Edu foi internado inicialmente para tratar cálculo renal. Durante os exames, os médicos identificaram um tumor no pâncreas, o que levou à decisão imediata pela cirurgia. A pancreatectomia robótica, técnica menos invasiva e com alta precisão, foi escolhida por reduzir o risco de complicações em um órgão tão sensível.

Recuperação de Edu Guedes

Na noite pós-cirúrgica, o chef manteve-se estável e evoluiu de forma positiva: " Cada dia é uma vitória ", afirmou sua equipe. Boletins médicos confirmam que ele permanece internado com monitoramento constante dos sistemas digestivo, renal e hepático.

O que esperar nos próximos dias

Especialistas alertam que o período entre 5 a 7 dias após a cirurgia é crítico: há riscos de fístulas pancreáticas, infecção, sangramento ou alterações na glicemia. A equipe médica avalia diariamente o funcionamento do sistema digestivo e propõe suporte nutricional e monitoramento endocrinológico.

"Não é o fim, mas um recomeço"

Em sua primeira declaração oficial, Edu Guedes transmitiu otimismo: " Esse não é o fim, mas sim um recomeço ". Sua esposa, Ana Hickmann, destacou a importância da fé e pediu orações, ressaltando que "a cura é uma certeza".

Leia também: Médicos de Edu Guedes revelam como está a recuperação dele