É comum? O que médica revela após relato de Maria Beltrão: 'Sente de forma diferente'

A jornalista Maria Beltrão fala abertamente sobre tema 'tabu' e a ginecologista Maira Campos explica a relação hormonal e os benefícios do caso para a CARAS

A jornalista e apresentadora Maria Beltrão (53) abriu o jogo sobre as mudanças que enfrentou na menopausa, destacando o ressecamento da pele, da região íntima e oscilações de humor que a acompanharam. Em entrevista exclusiva para CARAS Brasil, a ginecologista endócrina Maira Campos analisa esses sintomas e explica por que acontecem, além de esclarecer quando a reposição hormonal é indicada.

Queda hormonal e os efeitos no corpo e na mente

Maria Beltrão relatou que, além do ressecamento da pele, sentiu tristeza, melancolia e alterações de humor típicas da menopausa. Perguntamos à médica se esses sintomas têm relação direta com a diminuição dos hormônios.

“Sim, esses sintomas estão diretamente ligados à queda dos níveis hormonais, especialmente do estrogênio. O estrogênio tem um papel fundamental não só na saúde física da mulher, mas também no bem-estar emocional. É muito comum, no climatério e na menopausa, observarmos alterações de humor, sensação de melancolia, ansiedade e até quadros depressivos leves. Essas queixas devem ser levadas a sério e tratadas com atenção. Cada mulher sente a queda hormonal de uma forma diferente, mas o impacto emocional é algo que acompanha muitas pacientes nessa fase”, explica a médica.

Como saber se é hora de fazer reposição hormonal?

Para mulheres que, como Maria, sofrem com vários sintomas simultâneos — ressecamento vaginal, mudanças no humor e queda da libido — a reposição hormonal pode ser uma aliada. Mas quando iniciar o tratamento?

“Sim, existem exames que ajudam na avaliação hormonal, como a dosagem de FSH, LH e estradiol, por exemplo. Mas mais importante do que apenas os números, é ouvir a paciente. Quando a mulher chega com um conjunto de sintomas que afetam sua qualidade de vida – como ressecamento vaginal, queda de libido, alterações de humor e distúrbios do sono – a reposição hormonal pode ser uma boa aliada. Claro que a indicação deve ser individualizada, respeitando o histórico de saúde da paciente, seus exames e seus desejos. Nem toda mulher precisa fazer reposição, mas para quem se beneficia, os resultados costumam ser muito positivos”, destaca a especialista.

Reposição hormonal ajuda a melhorar a pele?

Uma dúvida comum é se a terapia hormonal pode beneficiar diretamente a pele, ou se os efeitos são apenas reflexos da melhora geral do organismo.

“A reposição pode, sim, contribuir diretamente. O estrogênio tem uma ação importante na manutenção da hidratação e elasticidade da pele. Quando os níveis hormonais caem, é comum a pele ficar mais fina, seca e sem viço. Com a reposição adequada, muitas mulheres relatam melhora na textura da pele, no brilho e até na resposta a cremes hidratantes. Ou seja, não é apenas uma consequência indireta — é um efeito que faz parte do conjunto de benefícios da terapia hormonal, quando bem indicada”, finaliza a médica.

