Duda Reis realiza cirurgia plástica após engordar 27 kg na gravidez e médico alerta: 'Controláveis'

Na última segunda-feira, 14, Duda Reis confirmou que passou por uma cirurgia plástica de mastopexia e silicone nos seios após a primeira gestação

Na última segunda-feira, 14, Duda Reis (24) anunciou que passou por uma cirurgia plástica após o nascimento da primeira filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com Du Nunes (32). Em suas redes sociais, a influenciadora digital admitiu que se submeteu ao procedimento de mastopexia e silicone nos seios após ganhar 27 kg durante a gestação e ficar insegura com as mudanças no corpo, incluindo o excesso de pele.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que a mastopexia é uma cirurgia em que a gente levanta a mama. "Essa é a principal causa pela qual nós indicamos a mastopexia, quando a mama cai pós-gestacional ou quando o paciente perde peso. É uma cirurgia em que a gente levanta a mama, tira o excesso de pele e levanta", diz.

"Na maioria das vezes, como o paciente perde tecido mamário, a gente também indica a colocação de uma prótese para dar volume, dar contorno e conseguir um resultado mais bonito com a mama com um contorno mais bonito, porque às vezes só o tecido mamário é remanescente e a gente não consegue dar um formato tão bonito à mama. Então, na maioria das vezes, a mastopexia é associada à colocação de um implante, que é uma prótese de mama", acrescenta.

Em seu relato, Duda Reis esclareceu que optou por colocar o silicone nos seios com 80% debaixo do músculo e 20% acima do músculo. O cirurgião plástico explica que essa técnica é conhecida como dual plane, quando a prótese é colocada uma parte atrás do músculo e outra parte na frente do músculo.

"Isso é para paciente que tem pouco tecido mamário e não deixar aquela prótese marcada no colo. Então, na parte superior da prótese, fica abaixo do músculo para ficar um contorno mais natural do colo e a parte inferior fica fora do músculo, fica por cima do músculo. Essa é a técnica de dual plane", destaca.

À CARAS Brasil, o especialista destaca que a cirurgia plástica realizada por Duda Reis pode provocar riscos como em qualquer outra intervenção, mas que com os cuidados necessários é possível obter o resultado esperado: "O risco é o risco comum de qualquer cirurgia (...) Os riscos são muito controláveis desde que feito em ambiente hospitalar, o paciente realizando os exames pré-operatórios, o paciente em condição de fazer a cirurgia, então os riscos dessa cirurgia são muito pequenos. O risco que a gente pode dizer é um pequeno sangramento, uma cicatriz não ficar tão estética...".

"Às vezes a paciente pode desenvolver uma cicatriz hipertrofiada, porque é importante a gente falar também isso, porque a mastopexia é uma troca, o paciente troca um seio que está com pele, que está caído, que está com formato não muito bonito, por um formato mais bonito, um peito do jeito que a paciente gostaria, porém com a cicatriz", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Leia também: Duda Reis se pronuncia após decisão de colocar silicone nos seios: 'Caiu tudo'