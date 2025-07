Dona Ruth expõe que não era fã de Marília Mendonça e psicóloga analisa: 'Soou mal'

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, admite que não era fã da filha; psicóloga avalia impacto, polêmicas e briga pela guarda do neto

Uma antiga entrevista de Ruth Moreira (56) ao Domingo Espetacular, exibida pela Record em 2024, voltou a viralizar nas redes sociais. No depoimento, ela revelou algo que surpreendeu muitos fãs: admitiu que nunca foi fã de Marília Mendonça (1995--2021) como artista, mesmo reconhecendo o talento da filha.

"Eu nunca fui fã da Marília assim [como artista]. Ela nem gostava muito de ouvir as músicas dela. Eu não sei cantar uma música toda da Marília, eu passo vergonha se você pedir pra eu cantar uma música toda, uma letra toda, eu não sei. Mas ela era uma gênia", declarou Dona Ruth, ao relembrar os três anos da morte da cantora.

Guarda do neto e nova polêmica

O assunto voltou ao centro das atenções após Dona Ruth dar outra entrevista ao Fantástico, da Globo, falando sobre a disputa judicial pela guarda do neto Léo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff. Atualmente, o cantor busca na Justiça a guarda total do menino, que antes era compartilhada com a avó.

Para analisar o impacto dessas declarações e de toda a exposição, a CARAS Brasil ouviu a psicóloga Leticia de Oliveira, que avaliou como as falas de Dona Ruth podem ter repercutido no público.

Impacto nas redes e sentimento dos fãs

A psicóloga afirma que a declaração soou fria e causou desconforto: "É muito, muito, muito triste, né? Uma mãe se posicionar diante de uma filha que já não está mais aqui, que teve também o sucesso, e eu não sei se de fato foi uma infelicidade da fala, mas acho que, diante do que aconteceu, diante de quem foi a Marília, ela falar com tamanha indiferença, com tamanha insignificância sobre as músicas dela, sobre o sucesso dela", diz a psicóloga.

Ela destaca que os fãs ficaram abalados: "Não sei, eu fiquei com a sensação de que os fãs sentiram. Sentiram como se os afetasse, como se a mãe ali, naquele papel de mãe, tivesse acabado diminuindo a importância da filha", comenta.

Questões judiciais e imagem pública

O momento delicado de Dona Ruth na Justiça também pesa na percepção pública: "E diante de tudo que tem. Da questão da guarda, do relato das babás no processo, a perda da guarda do neto, os processos judiciais contra os outros falecidos que estavam dentro do voo. Tudo isso acaba pesando muito contra ela", observa a psicóloga.

Sobre a entrevista ao Fantástico, Leticia compartilha sua impressão: "Eu acabei vendo a entrevista dela no Fantástico. Achei que foi uma entrevista com o foco de defendê-la, mas acabou que as pessoas ficaram ainda mais antipatizadas por não conseguir sentir ela real, ela sofrendo, ela sentindo essa falta, ela não só como mamãe que perdeu um filho", diz.

Fã número 1

Por fim, a psicóloga ressalta algo que toca muitas famílias: "Mas como uma pessoa que a gente espera que olharia para a filha com a maior admiração do mundo. Eu acho que qualquer filho, antes de ter um fã, quer que a mãe e o pai sejam esses fãs, quer que eles o reconheçam com o maior valor possível", afirma.

"Então, novamente, não sei se ela foi muito infeliz na fala dela, mas, diante de uma pessoa de tanto sucesso, que teve uma morte tão triste, tão precoce, no auge do sucesso, soou mal e acabou, de uma certa maneira, pesando para a imagem dela, que acho que a entrevista foi para fazer exatamente o oposto", conclui Leticia.