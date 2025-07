Doença de Felipe Simas exige atenção: 'Mesmo com tratamento, pode haver perda visual'

Em entrevista à CARAS Brasil, neurologista avalia o quadro de Felipe Simas e detalha cuidados com a neurite óptica

O ator Felipe Simas (32), atualmente interpretando Danilo na novela Dona de Mim, da Globo, voltou a falar abertamente sobre sua saúde. O artista compartilhou nas redes sociais um relato emocionante sobre a luta contra a neurite óptica, inflamação rara do nervo óptico que ele descobriu após notar manchas em seu olho direito, em 2024.

A condição levou o ator à internação e segue exigindo cuidados constantes. Para entender os riscos da doença e os cuidados indicados, a CARAS Brasil conversou com o neurologista Matheus Trilico, que destacou a importância do diagnóstico precoce e da atuação de um especialista.

Neurite óptica é uma doença neurológica

Embora o primeiro médico procurado por muitos pacientes seja o oftalmologista, o neurologista Trilico reforça que o diagnóstico da neurite óptica deve ser feito por um especialista em neurologia.

“Embora o primeiro profissional a ser procurado muitas vezes seja o oftalmologista, a neurite óptica é, por definição, uma doença neurológica. O nervo óptico faz parte do sistema nervoso central, e sua inflamação pode estar associada a doenças como a esclerose múltipla (EM) ou a neuromielite óptica (NMOSD), ambas condições inflamatórias e desmielinizantes do sistema nervoso”, explica.

Segundo o especialista, a investigação costuma envolver uma série de exames para identificar a causa da inflamação, entre eles:

Ressonância magnética;

Exames laboratoriais e sorológicos (incluindo anticorpos específicos);

Potenciais evocados visuais;

Punção lombar, em alguns casos, para análise do líquor.

Cuidados após o diagnóstico

Em muitos casos, o surgimento da neurite óptica é apenas o início de algo maior. O neurologista faz um alerta importante sobre a necessidade de acompanhamento contínuo, mesmo após a recuperação dos sintomas iniciais.

“Esse é um ponto crucial. Em muitos pacientes, a neurite óptica é o primeiro evento clínico de uma doença neurológica inflamatória maior. Por isso, o acompanhamento não deve parar após a recuperação da visão”, afirma Trilico.

O especialista recomenda:

Monitoramento clínico neurológico de longo prazo;

Repetição de exames de imagem com regularidade;

Avaliação do risco de conversão para esclerose múltipla;

Investigação de marcadores imunológicos.

“Além disso, dependendo do diagnóstico, pode ser necessário iniciar tratamentos imunomoduladores precoces, com o objetivo de evitar novas crises e proteger o sistema nervoso”, acrescenta.

Há risco de sequelas visuais permanentes?

O tratamento da neurite óptica geralmente envolve o uso de corticoides ou imunossupressores, mas mesmo assim há possibilidade de sequelas.

“Infelizmente, sim. Em alguns casos, mesmo com tratamento imediato com corticoides ou imunossupressores, pode haver sequelas visuais permanentes, como baixa acuidade, perda de campo visual ou dificuldade na distinção de cores. Isso depende da gravidade da inflamação e do tempo entre os sintomas e o início do tratamento”, afirma o médico.

Além disso, é importante ficar atento ao risco de reincidência da inflamação, principalmente em doenças como a NMOSD.

“Além disso, em doenças como NMOSD, a neurite óptica pode ser recorrente, afetando o mesmo olho ou o outro. Por isso, o acompanhamento regular e o tratamento preventivo são fundamentais para evitar danos acumulativos ao nervo óptico e ao cérebro como um todo”, conclui.