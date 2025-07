Diego Hypolito desabafa sobre falência milionária e especialista alerta: 'Delicado'

Nos últimos dias, Diego Hypolito desabafou sobre o momento em que foi à falência após perder R$ 10 milhões pouco antes de entrar no BBB 25

Na última semana, Diego Hypolito (39) desabafou sobre um dos momentos tensos que viveu em sua trajetória pessoal e profissional. O ex-ginasta confirmou que foi à falência após perder mais de R$ 10 milhões em poucos meses. Além de investir em dois restaurantes que foram fechados durante a pandemia de Covid-19, o ex-BBB também teve seu dinheiro afetado após seu apartamento iri à leilão.

"Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Foi todo o dinheiro que juntei com a ginástica e que eu investi nos restaurantes e coisas para mim e minha família (...) Estamos reconstruindo absolutamente tudo. Já estamos em uma casa nova, mais confortável, com mais segurança. Não é uma questão de luxo, mas é dar uma oportunidade melhor para os meus pais", disse em entrevista ao Splash UOL.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que a falência afeta a saúde mental de forma muito mais profunda do que se costuma imaginar. "Não se trata apenas da perda de dinheiro, de patrimônio ou de estabilidade financeira. Trata-se, acima de tudo, da perda de um lugar no mundo. E quando uma pessoa perde esse lugar que ocupava no trabalho, na família, nos vínculos sociais, e até mesmo dentro de si, ela adoece", diz.

Em seu relato, Diego Hypolito destacou que o investimento em dois restaurantes que foram fechados durante a pandemia de Covid-19 também contribuiu com sua falência. A psicanalista destaca que o momento do isolamento social, além dos perrengues financeiros, poderia afetar ainda mais a saúde mental do ex-atleta.

"Quando alguém enfrenta um quadro depressivo, o psiquismo já se encontra fragilizado. A depressão retira do sujeito não só a energia vital, mas também a clareza de pensamento, a capacidade de tomar decisões ponderadas e a conexão com o mundo externo. No caso de Diego, essa perda financeira durante um período tão delicado emocionalmente e financeiramente para todos pode ter intensificado ainda mais a sua dor psíquica", reforça.

"Não se trata apenas de dinheiro, trata-se do simbolismo por trás dele: segurança, controle, futuro, valor pessoal. Quando isso se esvai, quando a mente já está em colapso, o impacto emocional se duplica. Há uma sensação de desamparo, de vulnerabilidade extrema, e muitas vezes o surgimento de um pensamento torturante: 'Nem isso eu consegui manter'", conclui sobre o caso do ex-BBB.

