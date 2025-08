Diagnóstico tardio marcou vida de Cássia Kiss; médica explica como identificar: 'Preocupação'

Atriz veterana das novelas, Cássia Kiss descobriu doença que pode acometer qualquer pessoa

Cássia Kiss (67) falou abertamente à Marília Gabriela (77), no GNT, em 2010, sobre o diagnóstico de bulimia. A veterana das novelas contou que conviveu com o transtorno alimentar por quase toda a vida e, durante o casamento, descobriu do que se tratava.

"Vivi um casamento em que meu marido nunca soube que era bulímica. Só descobri que aquilo era doença quando fiquei grávida. Mais tarde, realizei que era depressiva, só estou medicada há pouco mais de dois anos e sou a mulher mais feliz do mundo. Meu amor-próprio, a autoestima, conheço há pouco tempo", disse.

CARAS Brasil entrevista a médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli sobre essa doença que atinge milhares de pessoas todos os anos. "A bulimia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios inadequados", explica.

"Vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, jejum prolongado ou exercícios em excesso. Esses episódios ocorrem pelo menos uma vez por semana, durante três meses, e estão sempre associados a uma intensa preocupação com o peso, a forma corporal e o desejo de controle", afirma.

A médica conta que diversos fatores podem levar alguém a desenvolver a bulimia. "Diversos se entrelaçam: emocionais (como ansiedade, depressão e traumas), sociais (pressões estéticas, bullying) e fisiológicos (como alterações em neurotransmissores e no eixo dopaminérgico). A busca por um corpo 'ideal', imposto por padrões inatingíveis, segue sendo um dos gatilhos mais frequentes", diz.

"Alguns comportamentos comuns incluem: comer grandes quantidades de comida em pouco tempo (compulsão), ir imediatamente ao banheiro após as refeições, uso frequente de laxantes ou diuréticos, flutuações de peso, preocupação excessiva com calorias e culpa após comer. Sinais físicos também podem aparecer, como erosão dentária, feridas nos dedos, inchaço facial (parótidas) e alterações eletrolíticas", ressalta a nutróloga.

A bulimia pode acometer qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero ou classe social, mas é mais frequente em mulheres jovens, geralmente entre 15 e 25 anos, com histórico de dieta restritiva ou baixa autoestima. Fatores genéticos, familiares e traços de perfeccionismo também são descritos.