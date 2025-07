Diagnóstico de Nattan é revelado e ele desabafa: ‘Sem força’

Após ir parar no hospital, Nattan revela qual foi o diagnóstico e aparece abatido nas redes sociais para falar como está se sentindo

O cantor Nattan deixou os fãs preocupados ao ir parar no hospital na última terça-feira, 8. Ele passou por exames ao apresentar febre alta. Agora, ele revelou qual foi o diagnóstico e apareceu abatido na internet.

A equipe de Nattan emitiu uma nota de esclarecimento para informar que ele está com um quadro viral de influenza A . Por isso, ele ficará de repouso e cancelou os shows que aconteceriam nos próximos dias.

Nas redes sociais, o artista contou que a febre segue indo e voltando, e que está bem derrubado por causa dos sintomas. " Nunca vi pegar para derrubar desse jeito, não. Dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo. Sem força, febre, 38 ou 39 graus de febre, vai e volta ”, afirmou ele.

O que é influenza A?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a influenza A é um dos quatros tipos de gripe, que é uma infecção aguda do sistema respiratório e com grande potencial de transmissão. Este vírus é encontrado em várias espécies animais, além dos humanos, e possui vários subtipos.

Os principais sintomas envolvem febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça. A forma mais eficaz de prevenção é a vacinação. As pessoas também se prevenir contra a doença ao lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos de uso pessoal e cobrir o nariz e a boca ao tossir.

Nattan e Rafa Kalimann serão pais

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan anunciaram no início de junho que estão à espera de sua primeira filha, que se chamará Zuza. E o motivo da escolha do nome é uma homenagem ao apelido de Josefina, a avó do cantor que morreu recentemente.

Quando começou o relacionamento de Rafa Kalimann com Nattan?

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan oficializaramo namoro em dezembro de 2024. Após rumores sobre o affair, o casal confirmou a relação pelas redes sociais. O primeiro flagra aconteceu no início daquele mês, quando foram vistos juntos curtindo um evento de carnaval fora de época.

