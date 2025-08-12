Dia do Endócrino Pediatra: Médico explica como diagnóstico precoce mudou vida de Messi e José Loreto

CARAS Brasil
Bem-estar e Saúde / Data importante

Dr. Miguel Liberato
por Dr. Miguel Liberato

Publicado em 12/08/2025, às 14h35

12 de agosto é Dia do Endocrinologista Pediátrico

Nesta terça-feira, 12, é celebrado o Dia do Endocrinologista Pediátrico. Para marcar a data, a CARAS Brasil conversou com o Dr. Miguel Liberato, endocrinologista pediátrico, que destacou a relevância da especialidade e como diagnósticos corretos mudaram a vida de nomes como Lionel Messi, José Loreto e João Fernandes.

“A endocrinologia pediátrica é uma área da pediatria que cuida de problemas relacionados a glândulas endócrinas em crianças e adolescentes, como tireoide, pâncreas, glândulas sexuais (testículos e ovários) e até a hipófise”, explica o médico.

Sinais de alerta que os pais não devem ignorar

Casos como o de Messi, diagnosticado com deficiência de hormônio do crescimento ainda na infância, mostram que o tempo de ação é determinante.

“O endocrinologista infantil é o pediatra que cuida de crianças com problemas de crescimento, como foi o caso do Messi; problemas de tireoide, que podem estar presentes desde o nascimento ou surgir durante a infância; diabetes tipo 1 — como no caso de João Fernandes, na infância, e José Loreto, na adolescência; diabetes tipo 2, que vem aumentando entre adolescentes devido ao aumento da obesidade; alterações de colesterol, obesidade e alterações da puberdade, como a precoce ou tardia”, detalha o especialista.

Diagnóstico precoce pode mudar o futuro

O médico reforça que alterações hormonais na fase de desenvolvimento podem deixar marcas irreversíveis se não forem tratadas no momento certo.

“A criança é um indivíduo ainda em formação e desenvolvimento. Alterações hormonais nessa fase podem comprometer diversas funções e, se não tratadas no momento correto, podem ter consequências irreversíveis”, alerta.

No caso do craque argentino, o tratamento iniciado na hora certa foi decisivo: “Se você perde o timing do tratamento, o indivíduo provavelmente terá comprometimento da estatura final. No caso do Messi, a identificação do problema e o início do tratamento adequado garantiram que ele atingisse a estatura atual de adulto”, explica.

Já em doenças como o diabetes tipo 1, a urgência é ainda maior: “Se não for diagnosticado precocemente, coloca em risco a vida da criança ou adolescente, que precisa de insulina. No hipotireoidismo, o atraso no diagnóstico pode atrapalhar crescimento, desenvolvimento neurológico e diversos sistemas. Em puberdades que começam antes da hora, sem tratamento, prejudicamos o crescimento tanto de meninas quanto de meninos”, afirma.

As doenças mais comuns e a importância da prevenção

Entre as condições mais frequentes no consultório, o endocrinologista lista: “Baixa estatura, alta estatura, puberdade precoce ou tardia, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulos na tireoide, diabetes tipo 1 e tipo 2 em crianças e adolescentes e alterações nas glândulas adrenais. Algumas alterações hormonais já podem ser identificadas no teste do pezinho, como problemas na tireoide e na glândula adrenal”, explica.

O alerta final é claro: observar sinais, agir rápido e buscar acompanhamento especializado pode mudar o rumo de uma vida inteira.

Dr. Miguel Liberato

Dr. Miguel Liberato é endocrinologista pediátrico formado em Pediatria (CRM 170830) na Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e título pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Professor do curso de Medicina da Faculdade das Américas e da pós-graduação em Endocrinologia Pediátrica no Instituto Superior de Medicina (ISMD).

Dia do Endócrino Pediatra: Médico explica como diagnóstico precoce mudou vida de Messi e José Loreto
