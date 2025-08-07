CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Desabafo de Maria Flor com Zé Felipe emociona, e psicóloga alerta sobre separações: 'Regressão'
Bem-estar e Saúde / COMO FICA O EMOCIONAL?

Desabafo de Maria Flor com Zé Felipe emociona, e psicóloga alerta sobre separações: 'Regressão'

Maria Flor enviou áudio emocionante ao pai, o que levantou debate sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Larissa Fonseca
por Larissa Fonseca

Publicado em 07/08/2025, às 19h38 - Atualizado às 19h44

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maria Flor desabafa sobre saudades do pai - Foto: Reprodução/Instagram
Maria Flor desabafa sobre saudades do pai - Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Zé Felipe (27) tem mexido com o emocional da pequena Maria Flor (2). Nesta quinta-feira, 7, a menina enviou um áudio emocionante ao pai por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, em que confessa sentir a falta do genitor. "Papai, estou com saudades. Onde você está?", questiona.

O cantor sertanejo compartilhou o momento nas redes sociais e confessou que está de "coração partido". CARAS Brasil conversa com a psicóloga Larissa Fonseca para entender o impacto que uma separação tem na vida dos filhos pequenos.

"Há um impacto esperado quando ocorre uma separação em uma criança de 2 anos. A rotina será diferente, a presença ou ausência do vínculo constante altera esse mundo interno. A criança está com a psique em formação e depende da constância emocional ao seu redor para se desenvolver", explica.

Segundo a especialista, a distância de Zé no convívio com Virginia Fonseca (26) pode causar reações adversas na menina. Isso porque ela ainda não consegue filtrar a avalanche de novas informações que chega a cada momento.

"Mesmo sem entender o conteúdo, a criança capta afeto, angústia, irritação. E, quando não consegue elaborar o que sente, manifesta no corpo e no comportamento: sono agitado, choro sem motivo claro, regressão de fases (como voltar a fazer xixi na cama) já superadas, em uma tentativa de se sentir segura", diz.

Fonseca destaca que, apesar da separação, é essencial que os genitores tenham uma boa relação e administrem bem a convivência com os filhos para evitar impactos negativos na formação mental deles. Atualmente, o ex-casal se divide na criação dos herdeiros e compartilha a guarda.

"Por isso, é essencial preservar o mundo interno da criança. Evitar conflitos expostos, manter previsibilidade na rotina e garantir presença afetiva são formas concretas de protegê-la. A separação com responsabilidade emocional também é uma forma de estar juntos como pais. Esse aspecto não muda", finaliza a psicóloga.

Larissa Fonseca

Larissa Fonseca Psicóloga Clínica - CRP 06/113289Doutoranda Unifesp em Ansiedade, Depressão, Estresse, Sono e Sexualidade FemininaPós Graduação na Universidade Federal de São PauloPsicóloga Clínica há 16 anos com abordagem cognitiva comportamental.Comunicadora com formação há 22 anos habilidade em linguagem e redaçãoEspecialista clínica em Ansiedade, Crise de Pânico, Burnout e Sono. Desenvolvedora de programas de saúde mental corporativa e treinamentos em liderança. Capacitação em psicologia do sono (instituto dosono).Psicofarmacologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de SãoPaulo (FMUS-HC), Terapia Breve em Emergências pelo instituto Foccus. Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) e Membro da Associação Brasileira de Sono (ABS) @lala.larissafonseca

maria florZé Felipe

Leia também

Internação

Jackson Antunes - Foto: Globo/Paulo Belote

Jackson Antunes é internado em clínica no Rio de Janeiro, diz site

Saúde delicada!

Faustão tem 75 anos - Reprodução/Instagram/Band

Médico sobre internação de Faustão: 'Tratamento precisa ser intensivo'

LUTO

Marcus Marinho estava com casamento marcado para outubro deste ano - Foto: Reprodução/Record/Instagram

Médico comenta tragédia envolvendo esposa de jornalista da Record: 'O risco é real'

DOMINGÃO COM HUCK

O médico explicou mais detalhes das dores sentidas por Catia Fonseca - Reprodução/Globo/Léo Rosario

Médico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'

Internação

Faustão - Foto: Reprodução / Band

Faustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação

Desabafo

Thomaz Costa - Foto: Reprodução/Instagram

Thomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'

Últimas notícias

Jackson AntunesJackson Antunes é internado em clínica no Rio de Janeiro, diz site
Tony Bellotto volta ao trabalho após câncerTony Bellotto, do Titãs, define retorno aos palcos após cirurgia contra câncer
Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago MartinsRafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'
Lee TaylorLee Taylor conta como foi sua preparação para fazer o delegado em 'Dias Perfeitos'
Maria Flor desabafa sobre saudades do paiDesabafo de Maria Flor com Zé Felipe emociona, e psicóloga alerta sobre separações: 'Regressão'
Lavínia Vlasak mostra fotos da viagemLavínia Vlasak chama atenção ao postar fotos com o marido em viagem
Bia MirandaBia Miranda fala sobre ação da polícia em sua casa: ‘Procuraram'
Kelley MackMorte de Kelley Mack: Detalhes sobre os últimos meses de vida dela vem à tona
Faustão tem 75 anosMédico sobre internação de Faustão: 'Tratamento precisa ser intensivo'
Rebeca AndradeRebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade