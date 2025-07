Dentista explica procedimento de 'alto padrão' da ex-BBB Beatriz Reis: 'Ninguém percebe'

Ex-BBB, Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, passou por um procedimento estético; em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiro avalia

A ex-BBB e influenciadora Beatriz Reis (25), a Bia do Brás, decidiu renovar o visual! No final do ano passado, no mês de outubro, a apresentadora ostentou novo sorriso após aderir a lentes de contatos nos dentes o resultado foi revelado em um post nas redes sociais. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista o dentista Flávio Pinheiro.

À época, de acordo com informações do portal Leo Dias, o procedimento, que foi feito pelo Dr. Viotto, custou cerca de R$ 60 mil , incluindo correção de cor, tamanho, formato e alinhamento, respeitando o visagismo e a naturalidade.

O que diz o especialista?

Segundo o dentista Flávio Pinheiro, cirurgião dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em ciências cirúrgicas pela faculdade de Medicina da UFRJ, as lentes de contato dentárias são lâminas ultrafinas de porcelana feitas sob medida, que são coladas sobre a superfície dos dentes para melhorar a forma, a cor e o alinhamento do sorriso.

"É uma técnica estética extremamente precisa, indicada para quem busca um sorriso mais harmônico e natural, sem a necessidade de desgastar muito o dente original", afirma. Abaixo, ele lista os cuidados após o procedimento.

Manter uma boa higiene bucal;

Escovar os dentes com escova macia;

Usar fio dental;

Visitar o dentista regularmente.

"Também é importante evitar abrir embalagens com os dentes ou morder objetos duros. Com esses cuidados, as lentes podem durar muitos anos com aparência impecável". responde o dentista Flávio Pinheiro.

'Nem todos são candidatos'

No Brasil, de acordo com a SBOE (Sociedade Brasileira de Odontologia Estética) , a colocação de lentes de contato dental está entre os três procedimentos de estética bucal mais procurados atualmente. Apesar da popularidade, o dentista avalia.

"Apesar de ser um procedimento muito desejado, nem todo mundo é candidato ideal. É preciso avaliar a saúde bucal, a mordida, e até mesmo os hábitos do paciente. Quando bem indicadas e bem executadas, as lentes ficam extremamente naturais, ninguém percebe que há algo ali. O segredo está no planejamento e na personalização de cada caso", finaliza o dentista.

