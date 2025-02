Dentista explica principal mudança no sorriso de Virginia Fonseca: 'Corrigiu'

Especialista analisa antigo e novo sorriso de Virginia Fonseca em entrevista à CARAS Brasil

Virgínia Fonseca (25) mudou o sorriso no ano passado e surpreendeu os fãs com a transformação. Se antes ela usava dentes menores, agora as lentes se sobressaem. Outro detalhe que também foi motivo de comentários é a cor, um branco mais intenso e que foge da naturalidade, segundo opiniões de alguns internautas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista e especialista em estética e prótese Bianca Prunes explica que o antigo sorriso da apresentadora do SBT apresentava alguns detalhes que eram passíveis de correção. O novo visual serviu para essa mudança que, na maioria dos casos, só é necessária se assim o paciente quiser.

"Na Virgínia, eu acho que a gente tem um caso um pouquinho diferente, porque quando a gente olha pro inicial dela, pra esses laminados, pra essas lentes antigas, a gente vê que tem uma questão de posição importante ali. Por mais que ela, enfim, estivesse feliz, inclusive, isso é o mais importante, sempre óbvio. A gente vê numa visão frontal, olhando ela de frente, que tem inclinações, então as peças ficaram levemente inclinadas", conta.

"Então, eu acredito que tenha sido uma das coisas que ela buscou corrigir, e corrigiu, né, de fato. O que nela eu não consigo perceber muito é uma naturalidade com relação à cor mesmo. Eu acho que ela foi pra um sorriso ainda mais claro do que o que ela já tinha. Talvez combine com a personalidade atual dela um sorriso ainda mais claro, mas quando a gente olha para os outros casos a gente vê mais efeitos, mais características de superfície, que são coisas que trazem naturalidade, para além da espessura e tudo mais", complementa.

A especialista também ressalta que a cor intensa chama atenção, bem como o novo formato das lentes da influenciadora. No entanto, quando o paciente procura o procedimento é importante entender que as lentes passam por manutenção e que desgaste dos dentes naturais podem ser necessários para encontrar uma posição de encaixe.

"No caso dela, ela foi para algo mais realmente bem claro, talvez aí com uma melhora nessa posição e no formato, mas são dentes que são, digamos, que chamam a atenção, eles não são pequenos, eles são grandes, eles são bem claros e tudo mais", conclui.

