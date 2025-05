Dentista explica plástica dentária de Luana Piovani e faz alerta: “Pode comprometer'

Plástica dentária de Luana Piovani voltou a ser tema após críticas disparadas contra Virginia na CPI das Bets

Luana Piovani (47) surpreendeu seus seguidores em julho de 2020 ao revelar que havia feito uma ´plástica dentária para mudar o sorriso. A atriz, mãe de Dom (8) e dos gêmeos Bem e Liz (4), frutos do casamento com o surfista Pedro Scooby (36), de quem se separou em 2019, levantou curiosidade sobre o procedimento que voltou a ficar em alta nesta terça, 13, quando a famosa criticou Virginia (26) em CPI das Bets.

A intervenção vai além da estética superficial. Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã-dentista Renata Horn, especialista em Periodontia, Ortodontia e Implantodontia, explica que o procedimento tem base científica sólida e está associado a técnicas modernas da odontologia estética.

“‘Plástica dentária’ é uma forma popular de se referir à correção do sorriso gengival. Na odontologia, esse tipo de intervenção faz parte da especialidade da periodontia estética”, explica a profissional, que desenvolveu uma abordagem inovadora: o reposicionamento labial com controle de recidiva, ideal para tratar a exposição excessiva da gengiva de maneira segura e eficaz.

O tratamento é indicado quando a gengiva aparece mais de 3 mm ao sorrir, o que pode comprometer a harmonia facial. "Também é indicada em casos de contorno gengival irregular, retrações ou dentes visualmente curtos. Muitas vezes, é o primeiro passo antes de reabilitações estéticas com lentes ou facetas", complementa.

A dentista reforça que o procedimento deve ser realizado por um periodontista, especialista capacitado para atuar nos tecidos moles e estruturas de suporte dos dentes, garantindo segurança e precisão.

“O objetivo é equilibrar as proporções entre gengiva, dentes e lábios. No caso do reposicionamento labial, conseguimos reduzir a exposição gengival sem comprometer a expressão facial ou os movimentos naturais da boca”, explica.

Quanto custa a plástica natural de Luana Piovani?

Os valores variam de acordo com a técnica utilizada e a complexidade de cada caso, podendo custar entre R$ 3 mil e R$ 12 mil.