Dentista analisa queda de lente dental da ex-BBB Larissa Tomásia: 'O paciente não é o responsável'

Após a passagem pela casa do BBB 22, Larissa Tomásia viveu um momento constrangedor durante um churrasco com famosos

Larissa Tomásia (29) passou por um perrengue após deixar a casa do Big Brother Brasil em abril de 2022. Durante um churrasco na casa da ex-BBB Flay (30), a influenciadora digital acabou perdendo uma das lentes de contato que usava nos dentes ao comer um pedaço de carne, o que lhe rendeu momento constrangedor.

Para entender o que aconteceu com o procedimento bucal da famosa, CARAS Brasil entrevista a cirurgiã-dentista Renata Horn, especialista em Periodontia, Ortodontia e Implantodontia. “Nem sempre é o alimento em si o vilão", revela.

"Muitas vezes, um movimento involuntário de deglutição ou até o ato de puxar o alimento com os dentes da frente pode criar uma força de alavanca, capaz de deslocar a lente. Isso é ainda mais provável quando a cimentação não foi feita exclusivamente sobre esmalte ou quando o paciente apresenta guias de desoclusão ausentes ou desorganizadas. Planejamento e avaliação funcional são tão importantes quanto a estética", explica.

Horn alerta que não é normal a lente de contato se soltar ao mastigar alimentos. Segundo ela, o mais comum é que haja falhas no planejamento ou na execução do procedimento, como a cimentação em dentina.

"Ausência de isolamento absoluto ou desconsideração dos aspectos funcionais, como guias de desoclusão também. O paciente não é o responsável por esse tipo de intercorrência, que normalmente revela uma fragilidade técnica no protocolo", destaca.

Horn afirma que procedimentos para colocar lentes de contato nos dentes não têm grandes restrições, o que possibilita o paciente a ter uma vida despreocupada de momentos constrangedores como o da ex-BBB Larissa.

“Quando o caso é bem planejado, a lente de contato se comporta como parte do próprio dente, sem grandes restrições. Não é sobre o paciente ter que evitar isso ou aquilo. O fundamental é que a indicação tenha sido correta, com cimentação em esmalte e avaliação oclusal precisa. Só assim o comportamento da lente será previsível no dia a dia.”

O mesmo vale para alimentos. “Quando a indicação está bem feita e o planejamento respeita o biotipo do paciente, não há necessidade de restrições permanentes. Em alguns casos muito específicos, como pacientes com bruxismo severo, pode haver orientações pontuais, mas, em geral, a pessoa pode ter uma vida alimentar normal. As lentes são feitas para integrar, não limitar", finaliza a especialista.