Dentista alerta sobre moda de copiar sorriso de Bruna Marquezine: ‘Pressão’

Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista reflete sobre a busca por padrões estéticos e a importância da autenticidade.

A busca pela perfeição estética chegou de vez aos consultórios odontológicos. Mais do que alinhar dentes ou clarear o sorriso, muitos pacientes têm chegado com referências prontas de celebridades, desejando reproduzir expressões que já se tornaram ícones. Entre os nomes mais citados, a atriz Bruna Marquezine (30) desponta como inspiração, levantando uma questão delicada sobre identidade e padronização na estética.

“Tenho recebido cada vez mais pacientes pedindo um sorriso idêntico ao de celebridades, como o de Bruna Marquezine. O problema é que o sorriso não é um acessório que se troca, ele faz parte da identidade de cada pessoa”, explica a dentista Dra. Renata Horn, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

Essa tendência, segundo a especialista, reflete um fenômeno já observado em outras áreas da estética. A busca por padrões inalcançáveis, alimentada pelas redes sociais, vem pressionando jovens e adultos a se enxergarem como versões de um modelo pronto, e não como protagonistas de sua própria beleza.

“O que aconteceu com a harmonização facial e com algumas cirurgias plásticas agora se repete na odontologia: a padronização. Assim como vimos Anitta e Ludmilla sendo comparadas pela semelhança após a plástica, hoje há uma pressão para ter o mesmo sorriso de influenciadores”, analisa.

Para a Dra. Renata, o sorriso deveria ser tratado como uma assinatura pessoal. Mais do que estética, ele carrega história, expressividade e autenticidade. A tentativa de copiá-lo, segundo a dentista, pode esvaziar justamente o que o torna especial: a singularidade.

“O sorriso é como uma digital. Ele deve ser harmônico, único e natural. Quando se busca copiar o de outra pessoa, corre-se o risco de perder autenticidade e identidade estética”, afirma.

Essa visão reforça um movimento contrário à padronização, que defende a valorização da individualidade. A especialista acredita que a odontologia estética deve caminhar ao lado da naturalidade, exaltando características próprias e evitando transformar pacientes em réplicas de figuras públicas.

“A verdadeira beleza não está em reproduzir padrões, mas em valorizar a individualidade de cada rosto. A função do dentista não é clonar sorrisos, e sim realçar o que cada paciente tem de único”, completa.