Dentista alerta para os sinais do diagnóstico de Marina Ruy Barbosa: 'Podem doer bastante'

A atriz Marina Ruy Barbosa confessou um diagnóstico após comparecer em evento com os lábios inchados

No ano de 2019, Marina Ruy Barbosa (29) chamou atenção dos seguidores ao aparecer com os lábios mais inchados em um evento. Apesar dos rumores de procedimentos estéticos, a atriz negou e afirmou que, na verdade, estava com herpes bucal . Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista o dentista Flávio Pinheiro.

À época, uma seguidora da artista avaliou que a boca dela tinha ficado ‘deformada’, Marina Ruy Barbosa explicou. “Eu tô com herpes. Não é botox, não. Tomara que você nunca tenha, dói bastante, tem que tomar um bando de remédio e é feinho”, desabafou.

O que diz o especialista?

Segundo o dentista Flávio Pinheiro, cirurgião dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em ciências cirúrgicas pela faculdade de Medicina da UFRJ, a herpes bucal é uma infecção causada por um vírus chamado herpes simples, geralmente o tipo 1 (HSV-1).

"Ela provoca o aparecimento de pequenas bolhas na região dos lábios ou ao redor da boca, que podem arder, coçar e causar bastante desconforto. As lesões podem doer bastante, incomodar para comer ou falar e, esteticamente, acabam chamando atenção. Além disso, o tratamento costuma envolver antivirais e, dependendo do caso, pomadas e até analgésicos para aliviar os sintomas", declara.

Qual o tratamento?

A estimativa do Ministério da Saúde é que entre 13% e 37% das pessoas que contraem esses vírus, o da herpes simples, apresentam sintomas. Por isso, o especialista Flávio Pinheiro alerta para gatilhos que podem desencadear as crises e fala sobre o tratamento.

"Costumam ser desencadeadas por situações que abaixam a imunidade, como gripe, febre, exposição excessiva ao sol, estresse ou até alterações hormonais. O ideal é iniciar o tratamento logo nos primeiros sinais: aquela ardência ou formigamento nos lábios. Quanto antes começar o antiviral, melhor o resultado. Além disso, é importante manter a região limpa, evitar manipular as lesões com as mãos e, claro, não compartilhar objetos pessoais como copos, talheres ou batons", finaliza o dentista.

