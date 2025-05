Deborah Secco realiza cirurgia estética e especialista alerta: 'Não é indicado para...'

Deborah Secco revelou que sua vida mudou após realizar uma cirurgia estética na região do rosto. O procedimento costuma ter um custo elevado; saiba mais

Deborah Secco (45) é considerada por muitos como uma das atrizes mais bonitas do país e para manter a beleza, a artista tem alguns cuidados. Recentemente, segundo o Gshow, a artista passou por uma procedimento estético, um transplante de sobrancelha . A técnica recebe o nome de EverBrown e consiste na retirada de fios de regiões do corpo do paciente – como a nuca – e implantá-los na área da sobrancelha.

"Quando soube da possibilidade do transplante, fiquei muito encantada, mas confesso que superou todas as minhas expectativas. Minha vida mudou, meu rosto mudou, minha autoestima mudou, o tempo que eu gasto me arrumando no dia a dia mudou. Estou muito, muito feliz com o resultado mesmo”, comemorou Deborah Secco em entrevista ao Gshow.

OPINIÃO DE UMA ESPECIALISTA

Para entender mais sobre o assunto, Danielle Gitti - farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo - concede entrevista à CARAS Brasil e explica o procedimento da atriz.

"Uma técnica moderna que pega fios naturais (geralmente da nuca) e os implanta nas sobrancelhas para corrigir falhas ou assimetrias. Funciona como um microtransplante capilar, mas feito especialmente para criar sobrancelhas mais cheias e simétricas", afirma.

Segundo a farmacêutica, este procedimento é seguro quando feito por um especialista. É recomendado para: Quem tem sobrancelhas ralas ou falhas por depilação excessiva, Quem nasceu com assimetria (uma sobrancelha muito diferente da outra) Quem perdeu pelos por queimaduras, micropigmentação mal feita ou condições como alopécia.

"Importante: Não é indicado para quem tem doenças de pele ativas na região ou cicatrização problemática", explica. A especialista reforça que o procedimento costuma ficar bastante natural e ela entrega sobre os valores.

"Tem um custo elevado pela técnica delicada e especialização necessária. No Brasil, os valores variam entre: R$ 8.000,00 a R$ 18.000,00 (dependendo da complexidade e da clínica). Inclui consultas, o procedimento e acompanhamento pós-operatório", finaliza ao analisar o caso da atriz.

Leia mais em:Deborah Secco chama atenção ao combinar look com a filha: 'Andamos iguais'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: